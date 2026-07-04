KRVAVO NEBO NAD NJUJORKOM NA DAN NEZAVISNOSTI: Ne sluti na dobro

TOKOM manifestacija povodom 250. godišnjice potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, nebo iznad Njujorka poprimilo je neuobičajenu krvavocrvenu nijansu.

Iks printskrin

Nesvakidašnji prizor zabeležen je dok su milioni građana i turista pratili program duž Istočne reke i njujorške luke, gde su održane parade istorijskih jedrenjaka i vazduhoplovne demonstracije tokom proslave godišnjice potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Fotografije Menhetna i Kipa slobode obasjanih crvenkastim odsjajem ubrzo su preplavile društvene mreže, gde su pojedini korisnici fenomen nazvali "zloslutnim znakom" i povezivali ga sa aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Meteorolozi i stručnjaci za atmosferu navode da se radi o poznatom prirodnom optičkom efektu izazvanom Rejlijevim rasejanjem svetlosti.

Tokom zalaska Sunca, njegova svetlost prolazi kroz znatno deblji sloj Zemljine atmosfere. Kraće talasne dužine, poput plave i ljubičaste, raspršuju se, dok do posmatrača uglavnom dopiru crveni i narandžasti tonovi.

Intenzitet crvene boje dodatno pojačavaju mikroskopske čestice u vazduhu, poput vlage, smoga, prašine ili dima, koje deluju kao prirodni filter i naglašavaju crveni deo svetlosnog spektra.

Velika proslava jubileja

Uprkos brojnim komentarima na društvenim mrežama, program obeležavanja 250 godina američke nezavisnosti nastavljen je prema planu.

Prema procenama organizatora i ekonomskih udruženja, manifestacije u Njujorku, koje obuhvataju paradu više od 60 međunarodnih jedrenjaka, vojne brodove i druge svečanosti, mogle bi gradu da donesu oko 2,85 milijardi dolara prihoda i privuku približno 10 miliona posetilaca.

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