Politika

KONKRETNI REZULTATI SU ONO ŠTO GRAĐANI NAJJASNIJE VIDE Pavkov: Divan porodični dan u Inđiji za ujedinjenu Srbiju koja pobeđuje!

В.Н.

04. 07. 2026. u 15:56

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MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na svom Instagarm profilu povodom prisustva na Poroičnom danu u Inđiji.

КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ СУ ОНО ШТО ГРАЂАНИ НАЈЈАСНИЈЕ ВИДЕ Павков: Диван породични дан у Инђији за уједињену Србију која побеђује!

Foto: printskrin/instagram/ sarapavkov

- Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u Opštini Inđija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova.

Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem, ministrom sporta u Vladi Republike Srbije, i Markom Gašićem predsednikom Opštine Inđija, uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte.

U oblasti zaštite životne sredine pokrenućemo kanalizaciju u Novim Karlovcima. Vrlo značajan projekat s obzirom da se tamo radi i vodovodna mreža i da ćemo na taj način zaokružiti sistem neophodan Opštini Inđija okruženoj Dunavom i Nacionalnom parku Fruška Gora.

Od jeseni Ministarstvo zaštite životne sredine pokreće kapitalnu investiciju i žilu kucavicu Regionalni centar „Ingrin“, koji će zaokružiti cirkularni sistem upravljanja otpadom za ovaj kraj Srbije!

Konkretni rezultati su ono što građani najbolje razumeju i najjasnije vide, a uz viziju predsednika Aleksandra Vučića i politiku SNS-a na čelu sa Milošem Vučevićem nastavićemo da unapređujemo kvalitet života naših građana, uz sigurnu održivu budućnost - istakla je Pavkov.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO:

Priprema domaćeg kačamaka u selu Lipovo

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