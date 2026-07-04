KONKRETNI REZULTATI SU ONO ŠTO GRAĐANI NAJJASNIJE VIDE Pavkov: Divan porodični dan u Inđiji za ujedinjenu Srbiju koja pobeđuje!
MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na svom Instagarm profilu povodom prisustva na Poroičnom danu u Inđiji.
- Prelepa atmosfera i prezentacija rezultata u Opštini Inđija uz prisustvo velikog broja građana - mladih, penzionera, udruženja građana, sportista i predstavnika javnih ustanova.
Zajedno sa kolegom Zoranom Gajićem, ministrom sporta u Vladi Republike Srbije, i Markom Gašićem predsednikom Opštine Inđija, uverila sam se da su mere koje su realizovane zaista efikasne, a ja sam ponosna što ćemo nastaviti dalje da realizujemo važne zelene projekte.
U oblasti zaštite životne sredine pokrenućemo kanalizaciju u Novim Karlovcima. Vrlo značajan projekat s obzirom da se tamo radi i vodovodna mreža i da ćemo na taj način zaokružiti sistem neophodan Opštini Inđija okruženoj Dunavom i Nacionalnom parku Fruška Gora.
Od jeseni Ministarstvo zaštite životne sredine pokreće kapitalnu investiciju i žilu kucavicu Regionalni centar „Ingrin“, koji će zaokružiti cirkularni sistem upravljanja otpadom za ovaj kraj Srbije!
Konkretni rezultati su ono što građani najbolje razumeju i najjasnije vide, a uz viziju predsednika Aleksandra Vučića i politiku SNS-a na čelu sa Milošem Vučevićem nastavićemo da unapređujemo kvalitet života naših građana, uz sigurnu održivu budućnost - istakla je Pavkov.
(Dnevnik)
BONUS VIDEO:
Priprema domaćeg kačamaka u selu Lipovo
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