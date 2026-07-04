ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.

Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Mimo svih očekivanja aktuelni šampion sveta ušao je u "dramu" sa selekcijom koja je najprijatnije iznenađenje turnira, a "preživeli" su zahvaljujući autogolu Dineja Borgesa u 111. minutu nakon udarca glavom Kristijana Romera i kornera Lionela Mesija.

Mesi je u 29. minutu postigao prvi pogodak na meču, na asistenciju Lisandra Lopeza, sedmi na turniru i ukupno 20. na Mundijalima.

Ujedno, postao je prvi u istoriji koji je odigrao 30 utakmica na šampionatima sveta, a dao je gol na osmom uzastopnom meču, ukupno 12.

Ipak, u nastavku je izjednačio Deroj Duarte u 59. minutu, a potom je stupio na scenu sjajni golman Vozinja - prvo je odbranio zicer Mesiju "jedan na jedan", potom sjajan pokušaj iz slobodnjaka i još nekoliko puta bio je nesavladiv i "odveo meč u produžetke".

Međutim, posle samo tri minuta igre u produžecima Lisandro Lopez je uspeo da savlada Vozinju, ali je 10 minuta kasnije spektakularnim pogotkom Sidni Lopez Kabral doneo novo izjednačenje.

Pet minuta pre kraja Kabral je još jednom sjajno šutirao, odbranio je Emilijano Martinez.

Argentina će u osmini finala, 7. jula u Atlanti, igrati protiv Egipta.

Argentina - Zelenortska Ostrva (produžeci, 3:2)

120' Kraj! Argentina je pobedila sa 3:2 i plasirala se u osminu finala.

111' GOOOOOOOOOL! Mesi je asistirao, a Romero glavom matirao Vozinju! 3:2 za Argentinu.

🇦🇷 Argentina 3-2 Cape Verde 🇨🇻

Cristian Romero⚽️pic.twitter.com/D2cCABoKs1 — KING OF GOALS (@KingUnited100) July 4, 2026

108' Monteiro je pokušao prvi put na meču da donese prednost svojoj selekciji, ali je lopta otišla pored gola koji čuva Emilijano Martinez.

106' Počelo je poslednjih 15 minuta koji će možda odlučiti ko prolazi dalje. Ako ostane nerešeno, penali odlučuju učesnika osmine finala!

Kraj prvog produžetka!

105' Gotov je prvi produžetak, 2:2.

103' GOOOOOOOOOOOOOL! Spektakl! Kabral donosi ponovo izjednačenje Zelenortskim Ostrvima, 2:2!

🚨🚨| GOAL: OMG WHAT A GOAL!!! SIDNY LOPES CABRAL WITH A WORLDIE TO BRING IT BACK TO ALL SQUARE!



Argentina 2-2 Cabo Verde pic.twitter.com/XmCpWpiJsl — Futball Centa (@futballcenta) July 4, 2026

90+3' GOOOOL! Argentina preko Lisandra Martineza dolazi do 2:1!

91' Počeo je prvi produžetak!

Kraj drugog poluvremena!

90+8' Izdržala je afrička selekcija! Ide se u produžetke.

90+2' Pokušao je Paredes dalekometnim udarcem ali je Vozinja bio više nego siguran, ostaje 1:1.

86' Svim silama se Z. Ostrva brane od izjednačenja i nadaju se da će izdržati do kraja i odvesti meč u produžetke.

75' Pauza za osveženje od tri minuta.

73' NOVA SPEKTAKULARNA ODBRANA VOZINjE! Mesi je šutirao u rašlje iz slobodnog udarca a golman Z. Ostrva uspeo da je "iščupa" iz rašlja i za sada spasi svoju reprezentaciju.

62' NESTVARNA ODBRANA VOZINjE! Mesi je imao jedan na jedan sa Vozinjom a golman afričke selekcije je izašao kao pobednik u ovom duelu. Nestvarno kako Argentina sada nije povela 2:1

59' GOOOOOOL! Deroj Duarte je postigao pogodak i izjednačio na 1:1!

🚨🇨🇻 GOAL | ARGENTINA 1-1 CAPE VERDE



⚽ Duarte equalizes for Cape Verde! 🇨🇻🔥



pic.twitter.com/cssAnTx1DT — AYO 🚨 Live Goals (@Ayoball99) July 3, 2026

54' KAKVA ŠANSA ZA Z. OSTRVA! Šutirali su sa preko 20 metara, a Martinez uz velike napore uspeo da odbrani taj udarac.

49' Zapretili su sa distance snažnim udarcem "gosti" ali je De Pol blokirao udarac. Z.Ostrva će dobiti korner.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena!

45+3' Nakon prvog poluvremena Argentina vodi sa 1:0.

38' Kontroliše igru Argentina nakon vođstva. "Gostujuća" selekcija je totalno nemoćna.

29' GOOOOOOOL! Kakav pogodak Mesija, magija! Dugu loptu je primio jedan od najboljih svih vremena, "zalepio" je za kopačku i lako matirao Vozinju.

Goal l 🇦🇷 Argentina 1-0 Cape Verde 🇨🇻 | Lionel Messi pic.twitter.com/bhVGKrKSQq — Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 3, 2026

25' Odlazi se na obaveznu pauzu za hidrataciju. Za sada jako bleda partija Argentine, bez ijedne opasne situacije na protivničkoj polovini.

18' Prvi šut u okvir gola na meču. Mesi je iz slobodnog udarca zapretio ali je Vozinja lako uspeo da odbrani.

15' Evo prve pretnje po gol afričke selekcije. Lionel Mesi je primio pas u šesnaestercu koji je poslao Rodrigo De Pol ali je šutirao neprecizno pored desne stative.

7' Za sada se igra tempom koji odgovara Zelenortskim ostrvima. Lopta je uglavnom na sredini terena gde se vodi velika borba uz dosta kontakata.

1' Meč u Majamiju je upravo krenuo!

Sastavi:

Argentina (4-4-2): Emilijano Martinez – Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mek Alister, De Pol – Lautaro Martinez, Mesi.

Zelenorstska ostrva (4-1-4-1): Vozinja – Sidni Kabral, Dini, Piko, Moreira – Lenini – Žovane Kabral, Deroj Duarte, Laros Duarte, Mendeš – Da Kosta.

Uoči meča:

Argentina ulazi kao veliki favorit u ovom meču, što pokazuju i bukmejkeri koji su stavili kvotu na pobedu Mesija i družine na "samo" 1.16.

Pokazali su "gaučosi" u grupi protiv Austrije, Jordana i Alžira da su spremni da se bore da odbrane titulu šampiona sveta, a i sada joj je na meniju "hit" Mundijal. Vozinja i saigrači pokušaće da naprave novu senzaciju, nakon što su na opšte iznenađenje celog sveta izašli iz grupe ispred Urugvaja i Saudijske Arabije, pored prvoplasirane Španije.

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