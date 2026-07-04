TRAMP ŠOKIRAO SVET PRED SAHRANU HAMNEIJA: Svi su tamo, jedan hitac i možemo ih sve eliminisati, ali nećemo
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da prati sahranu bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana rata u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji.
Tramp je za Aksios rekao da Iranci "mole da se postigne dogovor", ali da su obe strane odlučile da naprave nedelju pauze u pregovorima, dok se ne završe događaji oko Hamneijeve sahrane.
On je kazao da, u međuvremenu, nijedna strana neće pucati na drugu.
- Svi su tamo. Jedan hitac (i možemo ih sve eliminisati), ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali sa kime da pregovaramo - kazao je Tramp.
Tramp je dodao da je bio iznenađen kada je video neke Irance kako plaču na sahrani, navodeći da misli da ljudi mrze Hamneija.
- Možda su to lažne suze - kazao je Tramp.
(Tanjug)
Preporučujemo
RUSKA RATNA MAŠINA SE NE GASI: Juriš na Slavjansk!
04. 07. 2026. u 23:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 22:00
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)