Svet

TRAMP ŠOKIRAO SVET PRED SAHRANU HAMNEIJA: Svi su tamo, jedan hitac i možemo ih sve eliminisati, ali nećemo

Ana Đokić

04. 07. 2026. u 20:17

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da prati sahranu bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana rata u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji.

ТРАМП ШОКИРАО СВЕТ ПРЕД САХРАНУ ХАМНЕИЈА: Сви су тамо, један хитац и можемо их све елиминисати, али нећемо

Foto: TANJUG/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tramp je za Aksios rekao da Iranci "mole da se postigne dogovor", ali da su obe strane odlučile da naprave nedelju pauze u pregovorima, dok se ne završe događaji oko Hamneijeve sahrane.

On je kazao da, u međuvremenu, nijedna strana neće pucati na drugu.

- Svi su tamo. Jedan hitac (i možemo ih sve eliminisati), ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali sa kime da pregovaramo - kazao je Tramp.

Tramp je dodao da je bio iznenađen kada je video neke Irance kako plaču na sahrani, navodeći da misli da ljudi mrze Hamneija.

- Možda su to lažne suze - kazao je Tramp.

(Tanjug)

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