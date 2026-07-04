RUSKI ministar odbrane Andrej Belousov čestitao je osoblju jedinica i formacija oslobođenje Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

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- Vaše smele i odlučne akcije omogućile su nam da uspešno potisnemo neprijatelja i daju ogroman doprinos ukupnom napredovanju grupe trupa 'Jug' - navodi se u telegramu upućenom 103. gardijskom motostreljačkom puku.

Belousov je takođe napomenuo da je, kao rezultat profesionalnih i odlučnih akcija brigade Georgija pobedonosca, neprijatelj ponovo pretrpeo značajne gubitke i poražen je na bojnom polju.

Ministar je takođe čestitao vojnicima 10. gardijskog tenkovskog ordenskog Žukovljevog puka, 72. odvojene motostreljačke brigade i 78. motostreljačkog puka.

Belousov je izjavio da su vojnici 10. gardijskog tenkovskog puka ustali u odbranu otadžbine na prvi njen poziv i časno izvršavaju zadatke Specijalne vojne operacije.

- Tokom Specijalne vojne operacije, vojnici brigade izvršavaju borbene zadatke u najtežim uslovima, pokazujući hrabrost i odvažnost, odlučno pobeđujući neprijatelja, potiskujući ga sa njihovih položaja - navodi se u čestitki.

Ruski ministar odbrane naglasio je da u žestokim borbama sa neprijateljem na taktičkom pravcu Kramatorsk-Družkovka, vojnici 78. motorizovanog puka, pokazujući hrabrost i nesebičnost, "hrabro ispunjavaju svoju vojnu dužnost, "eliminišući neonaciste na donjeckom tlu".

Ministar je zahvalio vojnicima na uspešnom izvršavanju borbenih zadataka i njihovoj posvećenosti vojnoj dužnosti.

Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Vladimira Putina da je ruska vojska potpuno oslobodila Konstantinovku.

Putin je ovaj događaj nazvao ključnim za oslobađanje cele teritorije Donjecke Narodne Republike, napominjući da on otvara direktan put ka napredovanju ka Slavjansku i Kramatorsku.

(RT Balkan)

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