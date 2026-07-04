OBRADOVIĆ SE PRISETIO PERIODA U ZVEZDI: Sezona u Evroligi je bila dobra, falila je pobeda za sedmo mesto

SAŠA Obradović je završio drugi mandat u Crvenoj zvezdi sa osvojenim Kupom Radivoja Koraća. Srpski stručnjak je govorio o periodu provedenom na Malom Kalemegdanu.

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On smatra da je sezona u Evroligi bila dobra, iako su crveno-beli završili na 10. poziciji.

- Rekao bih da je sezona u Evroligi bili prilično dobra. Dobili smo najveći broj utakmica u istoriji, bili na pobedu od šestog i sedmog mesta, a na kraju završili 10, jer je liga bila jako konkurentna. Završili smo tamo gde treba da budemo. Bolje ekipe su završile na pozicijama gde je trebalo da se nalaze i tabela je bila realna - rekao je Obradović za grčki "Novasport".

Osvrnuo se i na Kodija Miler-Mekintajera koji je bio motor ekipe i zaslužio je transferi u Olimpijakos.

- Imao je možda i najbolju sezonu u karijeri. Zaslužio je svaki minut na terenu i u oba pravca je radio odličan posao. Zanima me da vidim kako će sva ta velika imena igrati zajedno. Imaju kvalitet na svakoj poziciji, ali će to biti veoma zahtevno. Sve je više timova kod kojih morate da vidite kako će trener napraviti hemiju. Neće biti lako, mnogo je ega, onih koji žele da budu glavni, ali će trening dati odgovore na to. Uvek je dobro kada imate više igrača na raspolaganju, ali nekad mogu da prave gužvu.

Obradović će naredne sezone raditi u Evrokupu, u ekipi Hapoela iz Jerusalima.

- Ambiciozna projekat i zaista sam uzbuđen što imam takve ljude oko sebe. Cilj nije samo da igramo Evrokup, već da budemo deo Evrolige. Kao što sam ranije rekao, želim uvek da budem u Evroligi, ali je ovo izazov i dobra prilika da se izgradi nešto, kao što je to bio slučaj u Monaku i Berlinu.

Pored njega u Evrokupu će raditi još zvučnih imena - Andrea Trinkijeri, Vasilis Spanulis...

- To se odjednom desilo i sjajno je kako se pojavljuju ljudi sa visokim ciljevima. Za sve što radite u životu potrebno je strpljenje, jer nikad ne funkcioniše ono što se odmah napravi. Ljudi treba da veruju u trenere i daju im šansu, čak i onda kada nije sve onako kako su očekivali. Spanulis i Trinkijeri, grčka liga se vraća. Sećam se perioda dok sam je igrao, bila je to jedna od najboljih liga. Biće interesantno videti sve to, ali svi imaju visoka očekivanja - zaključio je Obradović.