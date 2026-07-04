Svet

HITNO SE OGLASILA MOSKVA: UN osudile mučenje ruskih ratnih zarobljenika u Ukrajini

P. Đurđević

04. 07. 2026. u 19:56

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VISOKI komesar UN za ljudska prava Folker Tirk odgovorio je na brojne apele, osudivši mučenje ruskih ratnih zarobljenika u Ukrajini, izvestila je ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА МОСКВА: УН осудиле мучење руских ратних заробљеника у Украјини

Foto: Pixabay/Evgeny

- Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk odgovorio je na brojne apele osuđujući mučenje ruskih ratnih zarobljenika - napisala je Lantratova na platformi Maks.

Citirala je Tirkovu izjavu u kojoj je on napomenuo da je približno polovina ratnih zarobljenika koje je zarobila Ukrajina, a sa kojima je razgovarala Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava, prijavila mučenje ili drugo zlostavljanje.

Sergi Reboredo / Alamy / Profimedia

- Zabrana mučenja je apsolutna. Mora odmah da prestane - citirala je Lantratova Tirkove reči u svojoj objavi.

Napomenula da je uputila apel UN u vezi sa napadima ukrajinskih snaga na beloruski putnički autobus u Brjanskoj oblasti, gradski autobus u Lisičansku u LNR, napadima Kijeva na pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti i eksplozijom automobila u Riljsku u Kurskoj oblasti 3. jula.

- Uputila sam apele gospodinu Tirku (visokom komesaru UN za ljudska prava) i specijalnoj predstavnici generalnog sekretara UN, Vanesi Frejzer, tražeći od njih da odmah reaguju na ove nove varvarske napade na civile i obezbede međunarodnu pravnu procenu incidenta - napisala je Lantratova na platformi Maks.

(RT Balkan)

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