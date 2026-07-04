STIGLA IH JE BOŽJA KAZNA OD PORTUGALA! Hrvati ispali sa Mundijala, pa dočekani uz ustaške pesme! Zagreb se obrukao kao nikad pre!

Sraman potez hrvatskih vlasti na dočeku reprezentativaca posle eliminacije sa Svetskog prvenstva.

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Fudbaleri Hrvatske eliminisani su u šesnaestini finala Mundijala od Portugala sa 1:2, pošto im je poništen gol u poslednjim sekundama meča.

I dok su mnogi žalili način na koji je Luka Modrić završio reprezentativnu karijeru, komšije su se potrudile da po koji put pokažu pravo lice i mržnju prema Srbiji i svemu srpskom.

Iako su reprezentativci na aerodromu, gde su sleteli letom iz Toronta oko 14.55 časova, dočekani od strane velikog broja navijača, sam doček pretvorio se u skandal i pometnju.

Naime, na dočeku izabranika Zlatka Dalića orile su se nacionalističke pesme Marka Perkovića Tompsona, poznatog kao Srbomrsca, svega što potiče sa ovih prostora.

Navijači su bukvalno ređali njegove numere jednu za drugom, pa su se tako zagrebačkim aerodromom orili stihovi pesama „Lijepa li si“, „Ako ne znaš šta je bilo“, uz nezaobilaznu „Moja domovina“, što je bacilo veliku senku na sam doček fudbalera.

Kako je sve to izgledalo pogledajte na ovom linku.

Podsetimo, Hrvatska je ispala kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu za izjednačenje, ali je senzor u lopti „Trionda“ naknadno registrovao da je Matanović minimalno zakačio loptu kosom i aktivirao ofsajd koji je nemoguće videti golim okom.

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