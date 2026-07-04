VUČIĆ SE OGLASIO VIDEO-PORUKOM: Ovo je strašno važno za sever Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio video porukom putem zvaničnog instagram naloga
Podeljen je deo obraćanja tokom današnjeg obilaska deonice brze saobraćajnice Ib reda, Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana.
"Mnogo sam srećan, ovo je strašno važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi.
Ovaj divni put naziva se "Osmeh Srbije" i to je ukupno 185,5 km, od ogromnog značaja, i verujem da kada se završi dodatno Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda u Vojvodini sve glavne saobraćajnice smo suštinski rešili.
To je velika stvar. Ja mislim da će ljudi da budu zadovoljni", poručio je predsednik Vučić.
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