Svet

PREMIJER BUGARSKE ODLUČAN: Staviću veto na novi paket sankcija Rusiji, branim interese zemlje

Срна

03. 07. 2026. u 10:34

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PREMIJER Bugarske Rumen Radev potvrdio je da je spreman da stavi veto na 21. paket sankcija Rusiji ukoliko bi one ugrozile interese Sofije.

ПРЕМИЈЕР БУГАРСКЕ ОДЛУЧАН: Ставићу вето на нови пакет санкција Русији, браним интересе земље

Foto: Pluto/Alamy/Profimedia, Depositphotos/merrydolla

On je odgovorio na pitanje poslanika u vezi sa mogućnošću stavljanja veta na plan EU da uvede sankcije patrijarhu moskovskom i cele Rusije Kirilu i osnivaču "Lukoila" Vagitu Alekperovu.

- Pitali ste me da li sam spreman da stavim veto na 21. paket evropskih sankcija Rusiji. Moj odgovor je da ne samo da sam spreman, već da ću to i učiniti. Vrlo jednostavno: učiniću to da odbranim naše nacionalne interese - odgovorio je Radev.

Premijer Bugarske izjavio je ranije da neće dozvoliti usvajanje sankcija koje mogu da ugroze bugarsku ekonomiju.

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