PREMIJER BUGARSKE ODLUČAN: Staviću veto na novi paket sankcija Rusiji, branim interese zemlje

PREMIJER Bugarske Rumen Radev potvrdio je da je spreman da stavi veto na 21. paket sankcija Rusiji ukoliko bi one ugrozile interese Sofije.

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On je odgovorio na pitanje poslanika u vezi sa mogućnošću stavljanja veta na plan EU da uvede sankcije patrijarhu moskovskom i cele Rusije Kirilu i osnivaču "Lukoila" Vagitu Alekperovu.

- Pitali ste me da li sam spreman da stavim veto na 21. paket evropskih sankcija Rusiji. Moj odgovor je da ne samo da sam spreman, već da ću to i učiniti. Vrlo jednostavno: učiniću to da odbranim naše nacionalne interese - odgovorio je Radev.

Premijer Bugarske izjavio je ranije da neće dozvoliti usvajanje sankcija koje mogu da ugroze bugarsku ekonomiju.

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