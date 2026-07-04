IZBAČEN DRUGI REKET SVETA! Megasenzacija na Vimbldonu!

Belgijska teniserka Eliz Mertens plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je u Londonu u trećem kolu pobedila Elenu Ribakinu iz Kazahstana rezultatom 2:0 (po setovima 7:6 (7:4), 6:1).

David Gee 4 / Alamy / Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 36 minuta. Ribakina je druga teniserka sveta, dok se Mertens nalazi na 27. mestu WTA liste.

Belgijska teniserka će u osmini finala igrati protiv Čehinje Mari Buzkove, koja je u trećem kolu savladala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

FOTO: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Plasman u osminu finala izborila je i Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je bila bolja od Amerikanke Eme Navaro 6:2, 4:6, 6:1.

FOTO: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Kostjuk će u osmini finala igrati protiv još jedne Amerikanke Ešlin Kruger, koja je nadigrala Ukrajinku Dariju Snigur 6:3, 6:2.

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