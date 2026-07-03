TRAGEDIJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Evo zbog čega su Hrvati izbačeni sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Portugala pobedila je Hrvatsku u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 2:1 (0:0).
Meč je odlučen posle prave drame u samom finišu – Portugal je do preokreta došao u 90+4, da bi u 90+13 tehnologija „presudila“ Hrvatima.
Perišić je centrirao sa levog boka, da bi nakon rikošeta Gvardiol klizećim startom smestio loptu u mrežu. Ispostavilo se da je Pašalić – od kog se lopta odbila pred Gvardiola – bio u ofsajdu.
Loptu je glavom ipak kačio Matanović – zaključak je sudijskog tima zasnovan na „reakciji“ tehnologije unutar lopte, pre nego što se ona od Veige odbila vezisti Atalante, a potom do Gvardiola.
To je utvrđeno zahvaljujući senzoru unutar lopte i zato je dosuđen ofsajd Pašalića, pa je i poništen gol.
Da – ili ako – Matanović nije kačio loptu, gol bi bio regularan.
Senzor čipa unutar lopte registrovao je kontakt u trenutku kada je ona bila kraj Matanovića, što je arbitrima validan argument da ponište gol.
Reprezentacija koju kao selektor vodi Roberto Martinez će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Austriju.
Preporučujemo
KAKAV ŠOK! Usred katastrofe Hrvati razvili zastavu Albanije, pustili Tompsona, a onda...
03. 07. 2026. u 07:04
ŠVAJCARSKA RUTINSKI DO OSMINE FINALA: "Sajdžije" eliminisale Alžir sa Mundijala (FOTO/VIDEO)
03. 07. 2026. u 06:56 >> 07:01
HRVATSKA U NEVERICI! Oglasio se čovek zbog koga su Hrvati zavijeni u crno
03. 07. 2026. u 06:32 >> 06:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAVIJAČI U ČETIRI UJUTRU ČEKALI SELEKTORA DA SE OBRAČUNAJU! Haos zbog ispadanja sa Mundijala (VIDEO)
Reprezentacija Južne Koreje doživela je neuspeh na Mundijalu pošto nije prošla grupu, što je razbesnelo njihove navijače.
30. 06. 2026. u 15:24
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
Radeta kritikovali zbog rasizma, sada ga citiraju i hvale
AFRIČKE selekcije jedna za drugom završavaju svoje učešće u 1/16 finala Svetskog prvenstva. Posle Južne Afrike, Obale Slonovače, Konga i Senegal pakuje kofere iz SAD, Kanade i Meksika.
02. 07. 2026. u 21:10
Komentari (0)