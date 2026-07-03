Fudbal

TRAGEDIJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Evo zbog čega su Hrvati izbačeni sa Mundijala (VIDEO)

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03. 07. 2026. u 06:09 >> 06:37

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Reprezentacija Portugala pobedila je Hrvatsku u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 2:1 (0:0).

ТРАГЕДИЈА О КОЈОЈ БРУЈИ ЦЕО СВЕТ! Ево због чега су Хрвати избачени са Мундијала (ВИДЕО)

Foto: AP

Meč je odlučen posle prave drame u samom finišu – Portugal je do preokreta došao u 90+4, da bi u 90+13 tehnologija „presudila“ Hrvatima.

Perišić je centrirao sa levog boka, da bi nakon rikošeta Gvardiol klizećim startom smestio loptu u mrežu. Ispostavilo se da je Pašalić – od kog se lopta odbila pred Gvardiola – bio u ofsajdu.

Loptu je glavom ipak kačio Matanović – zaključak je sudijskog tima zasnovan na „reakciji“ tehnologije unutar lopte, pre nego što se ona od Veige odbila vezisti Atalante, a potom do Gvardiola.

To je utvrđeno zahvaljujući senzoru unutar lopte i zato je dosuđen ofsajd Pašalića, pa je i poništen gol.

Da – ili ako – Matanović nije kačio loptu, gol bi bio regularan.

Senzor čipa unutar lopte registrovao je kontakt u trenutku kada je ona bila kraj Matanovića, što je arbitrima validan argument da ponište gol.

Reprezentacija koju kao selektor vodi Roberto Martinez će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Austriju.

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