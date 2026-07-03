TRAGEDIJA O KOJOJ BRUJI CEO SVET! Evo zbog čega su Hrvati izbačeni sa Mundijala (VIDEO)

Reprezentacija Portugala pobedila je Hrvatsku u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva u fudbalu rezultatom 2:1 (0:0).

Foto: AP

Meč je odlučen posle prave drame u samom finišu – Portugal je do preokreta došao u 90+4, da bi u 90+13 tehnologija „presudila“ Hrvatima.

Perišić je centrirao sa levog boka, da bi nakon rikošeta Gvardiol klizećim startom smestio loptu u mrežu. Ispostavilo se da je Pašalić – od kog se lopta odbila pred Gvardiola – bio u ofsajdu.

Loptu je glavom ipak kačio Matanović – zaključak je sudijskog tima zasnovan na „reakciji“ tehnologije unutar lopte, pre nego što se ona od Veige odbila vezisti Atalante, a potom do Gvardiola.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: THIS is the ONLY image you need to see!



There is a censor in the ball which reads every single touch to the ball, and THIS IMAGE at the bottom proves that the ball did get TOUCHED! ✅ pic.twitter.com/cuOeF1Y1e9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 3, 2026

To je utvrđeno zahvaljujući senzoru unutar lopte i zato je dosuđen ofsajd Pašalića, pa je i poništen gol.

🚨 GOAL!



Joško Gvardiol finds the net deep into stoppage time! ⚽🔥



🇭🇷 Croatia 2-2 Portugal 🇵🇹



90+13' — What a dramatic finish! An incredible late equalizer keeps the World Cup thriller alive. pic.twitter.com/eI0xRZNNxl — Diplomat Times (@diplomattimes) July 3, 2026

Da – ili ako – Matanović nije kačio loptu, gol bi bio regularan.

Senzor čipa unutar lopte registrovao je kontakt u trenutku kada je ona bila kraj Matanovića, što je arbitrima validan argument da ponište gol.

Reprezentacija koju kao selektor vodi Roberto Martinez će u osmini finala igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Austriju.