Svet

RUSKI UDAR UZDRMAO NATO? Kineska analiza tvrdi da je jedan potez promenio pravila igre

V.N.

04. 07. 2026. u 06:50

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KINESKI portal NetEase ocenio je da su ruski napadi izvedeni 28. juna otvorili nova pitanja o efikasnosti dosadašnje strategije NATO-a u podršci ukrajinskom vazduhoplovstvu.

РУСКИ УДАР УЗДРМАО НАТО? Кинеска анализа тврди да је један потез променио правила игре

Foto Evgeny OdinokovValeriy Sharifulin//Sputnik/Profimedia, Depositphotos/andriano_cz/JohanSwanepoel

U analizi se navodi da je tog dana uništeno više ukrajinskih lovaca MiG-29, ali ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

NetEase izneo tvrdnje o ruskim napadima

Prema analizi kineskog portala NetEase, ruske snage su 28. juna izvele napade u kojima su, kako se tvrdi, uništena tri ukrajinska lovca MiG-29.

U tekstu se navodi da je jedan avion oboren tokom borbenog zadatka iznad Poltavske oblasti, dok su još dva uništena na aerodromu Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti.

Portal tvrdi da je ruski lovac Su-35S pogodio ukrajinski MiG-29 sa velike udaljenosti, dok se za napad na aerodrom navodi upotreba bespilotnih letelica "Geranj-2".

Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Kineska analiza o uticaju na NATO

NetEase ocenjuje da značaj ovih događaja prevazilazi broj izgubljenih letelica i da bi mogao da utiče na procene o efikasnosti sistema ranog upozorenja i izviđanja na koje se oslanjaju Ukrajina i njeni zapadni partneri.

Autor analize navodi da bi vazdušni duel na velikoj udaljenosti mogao da ukaže na izazove sa kojima se suočavaju postojeći sistemi otkrivanja i zaštite borbenih aviona.

Istovremeno se tvrdi da su ruske snage kombinovale napade na ciljeve u vazduhu i na zemlji, čime su, prema toj oceni, dodatno otežale delovanje ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

Promena taktike na ratištu

U analizi se navodi da Rusija sve češće koristi bespilotne letelice za gađanje slabije zaštićenih vojnih ciljeva, umesto skupljih krstarećih raketa.

NetEase smatra da ukrajinske snage imaju sve veće izazove u zaštiti i raspoređivanju preostalih borbenih aviona, što bi, prema toj proceni, moglo da utiče i na dosadašnji način izvođenja vazdušnih operacija.

Portal takođe ocenjuje da dosadašnja taktika brzog poletanja sa aerodroma u blizini linije fronta postaje sve rizičnija ukoliko protivnička strana može ranije da otkrije kretanje letelica.

Analiza kineskog portala predstavlja procenu mogućih posledica ruskih napada po ukrajinsko vazduhoplovstvo i NATO strategiju. Međutim, iznete tvrdnje i zaključci predstavljaju stav autora analize i nisu nezavisno potvrđeni od zvaničnih ili međunarodno verifikovanih izvora.

Vazdušni sukobi ostaju jedan od ključnih segmenata rata u Ukrajini, a informacije o gubicima i vojnim uspesima često dolaze iz različitih izvora čije navode nije moguće odmah nezavisno proveriti. Zbog toga se procene o stanju na terenu mogu razlikovati u zavisnosti od izvora i analitičkog pristupa.

(Alo)

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