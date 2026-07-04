ZELENSKI HITNO DOTRČAO U ODESKU OBLAST: Gori na svim frontovima, linija puca po šavovima
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski započeo je posetu Odeskoj oblasti koordinacionim sastankom komande Pomorskih snaga Oružanih snaga Ukrajine
Prema Ukrinformu, Zelenski je ovo objavio na Telegramu.
- Primarna pažnja je posvećena suprotstavljanju stalnim ruskim vazdušnim napadima šahovima i raketama, kao i spremnosti za reagovanje na pretnje na moru. Takođe smo se bavili našim operacijama dubokih udara, jačanjem komunikacionih sistema, mogućnostima protivminske odbrane i obukom i opremanjem mornaričke pešadije - rekao je Zelenski.
Prema rečima predsednika, na sastanku je bilo reči i o povećanju broja helikoptera radi jačanja protivvazdušne odbrane regiona i identifikovani su dodatni zahtevi za jačanje borbenih sposobnosti Pomorskih snaga.
General Sirski i Zelenski dolaze na linije fronta kako bi bodrili vec obeshrabrene vojnike, ali koristi od toga u ovoj situaciji nema.-
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