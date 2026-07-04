Svet

ZELENSKI HITNO DOTRČAO U ODESKU OBLAST: Gori na svim frontovima, linija puca po šavovima

Симеуновић А. Милош

04. 07. 2026. u 18:03

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PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski započeo je posetu Odeskoj oblasti koordinacionim sastankom komande Pomorskih snaga Oružanih snaga Ukrajine

ЗЕЛЕНСКИ ХИТНО ДОТРЧАО У ОДЕСКУ ОБЛАСТ: Гори на свим фронтовима, линија пуца по шавовима

AP Photo/Peter Dejong

Prema Ukrinformu, Zelenski je ovo objavio na Telegramu.

 - Primarna pažnja je posvećena suprotstavljanju stalnim ruskim vazdušnim napadima šahovima i raketama, kao i spremnosti za reagovanje na pretnje na moru. Takođe smo se bavili našim operacijama dubokih udara, jačanjem komunikacionih sistema, mogućnostima protivminske odbrane i obukom i opremanjem mornaričke pešadije - rekao je Zelenski.

Prema rečima predsednika, na sastanku je bilo reči i o povećanju broja helikoptera radi jačanja protivvazdušne odbrane regiona i identifikovani su dodatni zahtevi za jačanje borbenih sposobnosti Pomorskih snaga.

General Sirski i Zelenski dolaze na linije fronta kako bi bodrili vec obeshrabrene vojnike, ali koristi od toga u ovoj situaciji nema.- 

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