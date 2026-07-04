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"PUTIN NEĆE IZVRŠITI NUKLEARNI UDAR NA KIJEV" Američki general: Osim u ovom slučaju

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04. 07. 2026. u 18:01

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GENERAL Hodžis smatra da Rusija neće upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

ПУТИН НЕЋЕ ИЗВРШИТИ НУКЛЕАРНИ УДАР НА КИЈЕВ Амерички генерал: Осим у овом случају

Gavriil Grigorov/AFP, Education Images, Universal Images Group North America LLC/Alamy/Profimedia

Moskva neće upotrebiti nuklearno oružje u sukobu u Ukrajini osim ako nije ugrožen njen opstanak, izjavio je bivši komandant američkih snaga u Evropi Ben Hodžis u intervjuu za „Kijev post”.

„Ne mislim da postoji i najmanja šansa da ga upotrebe protiv Ukrajine ili bilo gde drugde, osim ako ne postoji direktna, egzistencijalna pretnja samoj Rusiji”, rekao je on.

General je takođe napomenuo da bi Kijev tu mogućnost trebalo ozbiljno da shvati, s obzirom na sposobnost Rusije da upotrebi nuklearno oružje. Međutim, Hodžis smatra da je takav scenario praktično nemoguć.

Tokom 12. međunarodnog naučno-stručnog foruma „Primakovljeva čitanja” krajem juna, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je da samo nuklearno oružje trenutno štiti svet od globalnog rata.

(RIA Novosti)

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