GENERAL Hodžis smatra da Rusija neće upotrebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

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Moskva neće upotrebiti nuklearno oružje u sukobu u Ukrajini osim ako nije ugrožen njen opstanak, izjavio je bivši komandant američkih snaga u Evropi Ben Hodžis u intervjuu za „Kijev post”.

„Ne mislim da postoji i najmanja šansa da ga upotrebe protiv Ukrajine ili bilo gde drugde, osim ako ne postoji direktna, egzistencijalna pretnja samoj Rusiji”, rekao je on.

General je takođe napomenuo da bi Kijev tu mogućnost trebalo ozbiljno da shvati, s obzirom na sposobnost Rusije da upotrebi nuklearno oružje. Međutim, Hodžis smatra da je takav scenario praktično nemoguć.

Tokom 12. međunarodnog naučno-stručnog foruma „Primakovljeva čitanja” krajem juna, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je da samo nuklearno oružje trenutno štiti svet od globalnog rata.

(RIA Novosti)

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