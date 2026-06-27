PEKING NA NIŠANU! Amerika brutalno odgovorila Kini: Spremaju raketu kakvu svet još nije video! (VIDEO)
AMERIČKO ratno vazduhoplovstvo je potvrdilo da traži predloge industrije za program raketa vazduh-vazduh sa dugim dometom (AFLRW), koje, prema obaveštenju industrije koje je objavio Centar za upravljanje životnim ciklusom Ratnog vazduhoplovstva, moraju imati minimalni domet od 1.850 kilometara.
Očekuje se da će raketa biti razvijena u dve varijante, naime jedna za borbu vazduh-vazduh i druga za napade vazduh-zemlja. Ratno vazduhoplovstvo je izjavilo da je verzija vazduh-vazduh njihov najveći prioritet, što odražava rastuću zabrinutost zbog potrebe za angažovanjem visokovrednih aviona kao što su bombarderi, sistemi za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu (AEW&C), tankeri i platforme za komandovanje i kontrolu sa mesta koja su daleko van domašaja trenutnih raketa.
Da bismo stavili domet nove rakete u perspektivu, trenutno najduže domete raketa vazduh-vazduh u upotrebi su kineske PL-17 sa dometom od 500 kilometara, ruske R-37M i nove američke AIM-174 rakete, čiji se domet procenjuje na 350-400 kilometara. Ova tri tipa raketa su izuzetno velika i mogu ih nositi samo teški lovci ili presretači poput J-16 ili MiG-31, a da to ne utiče na performanse leta aviona. Jedini teški tip lovca koji se proizvodi na zapadu je F-15, iako je njegov kapacitet nosivosti i izdržljivost ograničeniji nego kod kineskih i ruskih lovaca. Spekulisalo se da bi raketa razvijena u okviru programa AFLRW mogla biti namenjena i za integraciju u bombardere B-21.
SAD se suočavaju sa sve većim nedostatkom u svojim mogućnostima senzora u vazduhu, pri čemu se njihova flota E-3 smatra efikasno zastarelom, dok je nabavka novih E-7 AEW&C ozbiljno odložena, a čak i ako bi ušli u upotrebu, i dalje bi nosili daleko manje i manje složene senzore od kineskog KJ-3000. Takođe se ne očekuje da će avioni biti dostupni u uporedivim brojevima kao njihovi kineski pandani, a procene otvorenih izvora sugerišu da je Kina proširila svoju flotu za oko 50 KJ-500, dok je paralelno uvodila i druge platforme poput lakšeg KJ-600. Čini se da je cilj AFLRW da napadne ceo ovaj lanac uništenja i obezbedi sredstvo za sprečavanje kineskih sistema za borbu protiv vozila i napada (AEW&C) da deluju u blizini borbenih zona.
Pokretanje programa oružja dugog dometa Ratnog vazduhoplovstva izgleda da je, barem delimično, odgovor na dva povezana kineska napretka, uključujući razvoj raketa vazduh-vazduh veoma dugog dometa, posebno PL-17, i brzo širenje mreže visoko sposobnih senzora u vazduhu izgrađenih oko aviona KJ-500 i novog KJ-3000 AEW&C. Zajedno, ovi razvoji ugrožavaju jedan od temelja američke vazdušne moći: sposobnost relativno bezbednog upravljanja tankerima i avionima za rano upozoravanje u vazduhu iza linije fronta. Dok PL-17 trenutno daleko nadmašuje domet raketa američkih lovaca, program AFLRW nastoji da preokrene ovaj nedostatak dramatičnim proširivanjem američkih dometa sa dometom znatno većim od trostrukog dometa kineskih raketa.
(militarywatchmagazine.com)
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