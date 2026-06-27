PEKING NA NIŠANU! Amerika brutalno odgovorila Kini: Spremaju raketu kakvu svet još nije video! (VIDEO)

AMERIČKO ratno vazduhoplovstvo je potvrdilo da traži predloge industrije za program raketa vazduh-vazduh sa dugim dometom (AFLRW), koje, prema obaveštenju industrije koje je objavio Centar za upravljanje životnim ciklusom Ratnog vazduhoplovstva, moraju imati minimalni domet od 1.850 kilometara.

Foto: printskrin YouTube@JonesCrastoNewsShorts

Očekuje se da će raketa biti razvijena u dve varijante, naime jedna za borbu vazduh-vazduh i druga za napade vazduh-zemlja. Ratno vazduhoplovstvo je izjavilo da je verzija vazduh-vazduh njihov najveći prioritet, što odražava rastuću zabrinutost zbog potrebe za angažovanjem visokovrednih aviona kao što su bombarderi, sistemi za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu (AEW&C), tankeri i platforme za komandovanje i kontrolu sa mesta koja su daleko van domašaja trenutnih raketa.

Da bismo stavili domet nove rakete u perspektivu, trenutno najduže domete raketa vazduh-vazduh u upotrebi su kineske PL-17 sa dometom od 500 kilometara, ruske R-37M i nove američke AIM-174 rakete, čiji se domet procenjuje na 350-400 kilometara. Ova tri tipa raketa su izuzetno velika i mogu ih nositi samo teški lovci ili presretači poput J-16 ili MiG-31, a da to ne utiče na performanse leta aviona. Jedini teški tip lovca koji se proizvodi na zapadu je F-15, iako je njegov kapacitet nosivosti i izdržljivost ograničeniji nego kod kineskih i ruskih lovaca. Spekulisalo se da bi raketa razvijena u okviru programa AFLRW mogla biti namenjena i za integraciju u bombardere B-21.

Foto: USAF/dwards.af.mil



Pokretanje programa oružja dugog dometa Ratnog vazduhoplovstva izgleda da je, barem delimično, odgovor na dva povezana kineska napretka, uključujući razvoj raketa vazduh-vazduh veoma dugog dometa, posebno PL-17, i brzo širenje mreže visoko sposobnih senzora u vazduhu izgrađenih oko aviona KJ-500 i novog KJ-3000 AEW&C. Zajedno, ovi razvoji ugrožavaju jedan od temelja američke vazdušne moći: sposobnost relativno bezbednog upravljanja tankerima i avionima za rano upozoravanje u vazduhu iza linije fronta. Dok PL-17 trenutno daleko nadmašuje domet raketa američkih lovaca, program AFLRW nastoji da preokrene ovaj nedostatak dramatičnim proširivanjem američkih dometa sa dometom znatno većim od trostrukog dometa kineskih raketa.



(militarywatchmagazine.com)

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