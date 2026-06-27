KATASTROFA KRALJEVSKE MORNARICE! Nebo i zemlja im se smeju: Ovako je Britanija ostala potpuno „gola” na okeanu!
KONTINUIRANE poteškoće u održavanju britanskih podmornica tipa „lovac-ubica“ dostupnih za operacije ponovo su ostavile Kraljevsku mornaricu bez ijednog jurišnog čamca na moru, prema podacima iz praćenja flote iz otvorenih izvora.
Situacija nije bez presedana, jer je već primećena u relativno skorije vreme, i iako su se pojedinačni čamci pomerali u raspoloživost i van raspoloživosti u tom periodu, širi obrazac je tvrdoglavo opstao, pri čemu veći deo snaga provodi znatno duže vezan uz borbu nego što je ikada proveo operišući na moru.
Što se tiče podmornica klase „Astut“ u upotrebi, slika je zabrinjavajuća, sa dve podmornice koje su realno neaktivne u Faslejnu na Klajdu nakon dužeg perioda van vode, a dve druge su na produženom dubokom održavanju u Devonportu, koji je i dalje jedina pomorska baza u zemlji sposobna da obavlja takav rad na nuklearnim brodovima. Samo jedna podmornica cele flote vratila se sa mora u poslednjih nekoliko nedelja, i ona sada stoji pored u Devonportu u rutini koja sledi nakon raspoređivanja, a ne u stanju pripravnosti, tako da njen povratak nije mnogo uticao na smanjenje pritiska na službu kojoj je, praktično, ponestalo podmornica za slanje. Još jedna podmornica ove klase je puštena u rad, ali nastavlja da radi na probama i još uvek nije spremna za službu na prvoj liniji fronta, dok je poslednja od planiranih podmornica još uvek u izgradnji.
Ništa od ovoga ne može se pripisati bilo kakvom propustu samih podmornica dok su na moru, jer teškoća leži, kao što je to bio slučaj već godinama, u značajnom izazovu održavanja flote podmornica na nuklearni pogon u održavanom, sertifikovanom i spremnom za operacije stanju. Pošto se temeljno održavanje i preuređenje koje ovi podmornice zahtevaju može obaviti samo na jednoj lokaciji, i pošto značajan deo tog kapaciteta zauzimaju neprekidni zahtevi održavanja kontinuiranog nuklearnog odvraćanja na moru, ostaje premalo prostora u sistemu da se napadni podmornice vrate u službu bilo kakvim tempom koji je potreban. Ta ograničenja su dodatno pogoršana trajnim nedostatkom prostora u suvom doku i rezervnih delova, kao i nedostatkom specijalizovanih inženjera i podmorničara na kojima počiva ceo program, pri čemu se smatra da je barem jedna podmornica lišena komponenti kako bi se druge održale u nekom prividu radnog stanja.
Strateške implikacije svega ovoga nisu ni blizu trivijalne, budući da su podmornice za napad među najvrednijim instrumentima mornarice za diskretno praćenje ruskih brodova u severnom Atlantiku u vreme kada se smatra da je ruska aktivnost ispod površine oko Britanskih ostrva znatno porasla, i budući da igraju značajnu ulogu u zaštiti podmornica sa balističkim raketama koje nose nuklearno oružje zemlje. Štaviše, one su jedina platforma u britanskoj službi sposobna da lansira krstareće rakete „Tomahavk“ za napad sa kopna, i predstavljaju centralni element zaštite i dometa koji se očekuje da udarna grupa nosača aviona nosi sa sobom na more, tako da njihova istovremena nedostupnost narušava efikasnost mornarice u više različitih oblasti istovremeno.
Postoji još jedna zabrinutost dugoročnijeg karaktera, koja je manje povezana sa opremom nego sa ljudima, jer podmorničari nisu u mogućnosti da razviju i očuvaju svoje profesionalne veštine dok brodovi na kojima bi služili ostaju ograničeni na luku.
Kako se od posada podmornica za odvraćanje zahteva da preduzimaju patrole sve veće dužine, oni raspoređeni na napadne čamce sve više se okreću simulatorima i obalama, a unutar službe raste nelagodnost da će teško stečena stručnost koja je nekada svrstavala snage među najsavršenije na svetu postepeno nestati, do te mere da je Mornarica već bila primorana da se oslanja na podmornice savezničkih zemalja kako bi pomogla u održavanju kurseva kroz koje se kvalifikuju njeni komandanti.
Mornarica, sa svoje strane, nije pokušala da sakrije ozbiljnost situacije, a njen najviši oficir je otvoreno priznao da se brzina kojom podmornice prolaze kroz održavanje mora značajno poboljšati. Shodno tome, uspostavljen je poseban plan oporavka sa namerom da se ubrza taj rad, a već je preduzet niz ranih i naizgled skromnih mera, među kojima je brza izgradnja dodatnog radioničkog prostora osmišljenog da unapredi hitne zadatke dok se razvijaju značajniji infrastrukturni projekti.
Međutim, ti dugoročni poduhvati, koji obuhvataju obnovu dokova u Devonportu i obezbeđivanje novih kapaciteta za dokove na Klajdu, zahtevaće godine da se ostvare i neće pružiti mnogo trenutnog predaha. Za sada se, dakle, Kraljevska mornarica nalazi u poziciji koju je ranije zauzimala, i u kojoj bi, s obzirom na stanje infrastrukture od koje flota toliko zavisi, mogla ponovo uskoro da se nađe. Sredstva su izdvojena, a same podmornice su izgrađene uz veoma značajne troškove, a ipak naciji i dalje nedostaju kapaciteti brodogradilišta i obučena snaga koja bi bila potrebna da se ta investicija pretvori u silu sposobnu da se pouzdano šalje na more.
U saopštenju, Ministarstvo odbrane je naznačilo da, po uobičajenoj meri, nije komentarisalo stanje podmorničke službe Ujedinjenog Kraljevstva, dok je tvrdilo da su vode te zemlje sve vreme bile zaštićene nizom sredstava.
(ukdefencejournal.org.uk/Krejg Langford)
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