Svet

RUSIJA SEJE STRAH NA ARKTIKU! Putin šalje najbrža nebeska čudovišta: MiG-31BM spreman za akciju!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 20:33

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RUSKE vazduhoplovne snage rasporedile su presretače dugog dometa MiG-31BM da prate najsposobnije strateške bombardere zemlje, avione Tu-160, u 16-časovnoj misiji iznad Barencovog i Norveškog mora.

РУСИЈА СЕЈЕ СТРАХ НА АРКТИКУ! Путин шаље најбржа небеска чудовишта: МиГ-31БМ спреман за акцију!

Foto: Vikipedija/GNUFD/Dmitriy Pichugin

Operacija je uključivala dopunjavanje gorivom u vazduhu i demonstrirala je izdržljivost ruske avijacije dugog dometa i njenu sposobnost da sprovodi kontinuirane operacije u blizini severnog krila NATO-a. Iako su avioni ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru, misiju su pažljivo pratili lovci iz zemalja članica NATO-a, što je činilo i vojnom vežbom i strateškom signalizacionom operacijom. Vežba je bila značajna jer je kombinovala nekoliko slojeva sposobnosti u jednu operaciju, pri čemu su Tu-160 uvežbavali misije dugog izdržljivog udara, podrška tankera je proširila njihov operativni domet, dok su MiG-31 pružali zaštitnu pratnju.

Operacija bombardera i presretača odražavala je sve veći strateški značaj Arktika, jer su nakon značajnog širenja NATO snaga u Severnoj Evropi, Barencovo i Norveško more postali ključna područja gde obe strane redovno prate međusobne vazdušne aktivnosti. Flota MiG-31 ostaje u velikoj meri koncentrisana u arktičkim regionima i projektovana je posebno za veoma dugometne operacije vazduh-vazduh u udaljenim delovima Rusije, prvenstveno na krajnjem severu. Avion stoga ne samo da ima veliki domet, već i ubedljivo najveću brzinu krstarenja na svetu, blizu 2,3 Maha, i ubedljivo najveći radar na svetu na taktičkom borbenom avionu N007, koji je preko tri puta veći od najvećih radara koje nose zapadni lovci. Kada je avion prvi put ušao u upotrebu, bio je potpuno nenadmašan u svojoj situacionoj svesti i mogućnostima dugometne raketne odbrane.

Foto: Vikipedija/GNUFD/Dmitriy Pichugin

Jedinstveno visoke performanse MiG-31BM demonstrirane su na ukrajinskom ratištu, a posebno njegov moćan radar mu omogućava da napada neprijateljske avione na ekstremnim udaljenostima, koristeći svoje rakete vazduh-vazduh R-37M dometa 400 kilometara bez podrške drugih sredstava kao što su zemaljski radari ili sistemi za rano upozoravanje i upravljanje vazdušnim dejstvom (AEW&C). Radar je projektovan da bude u stanju da „progori“ protivmere elektronskog ratovanja koristeći svoju čistu snagu.

Štaviše, mnogo veće brzine krstarenja i operativni položaji aviona značili su da ispaljene rakete imaju znatno više energije prilikom lansiranja u poređenju sa istim raketama ispaljenim avionima kao što su lovci Su-35.

Foto: Vikipedija/USAF

Avion se smatra jednim od najsposobnijih ruskih aviona za operacije vazduh-vazduh, kome je rival samo lovac pete generacije Su-57, sa svojom sposobnošću da ugrozi avione visoke vrednosti za podršku, kao što su tankeri i sistemi za rano upozoravanje i upravljanje vazdušnim dejstvom izvan dometa njihove odbrambene pratnje, što se smatra posebno značajnim zbog posebno velikog oslanjanja članica NATO-a na takva sredstva.

(militarywatchmagazine.com)

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