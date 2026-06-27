RUSIJA SEJE STRAH NA ARKTIKU! Putin šalje najbrža nebeska čudovišta: MiG-31BM spreman za akciju!
RUSKE vazduhoplovne snage rasporedile su presretače dugog dometa MiG-31BM da prate najsposobnije strateške bombardere zemlje, avione Tu-160, u 16-časovnoj misiji iznad Barencovog i Norveškog mora.
Operacija je uključivala dopunjavanje gorivom u vazduhu i demonstrirala je izdržljivost ruske avijacije dugog dometa i njenu sposobnost da sprovodi kontinuirane operacije u blizini severnog krila NATO-a. Iako su avioni ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru, misiju su pažljivo pratili lovci iz zemalja članica NATO-a, što je činilo i vojnom vežbom i strateškom signalizacionom operacijom. Vežba je bila značajna jer je kombinovala nekoliko slojeva sposobnosti u jednu operaciju, pri čemu su Tu-160 uvežbavali misije dugog izdržljivog udara, podrška tankera je proširila njihov operativni domet, dok su MiG-31 pružali zaštitnu pratnju.
Jedinstveno visoke performanse MiG-31BM demonstrirane su na ukrajinskom ratištu, a posebno njegov moćan radar mu omogućava da napada neprijateljske avione na ekstremnim udaljenostima, koristeći svoje rakete vazduh-vazduh R-37M dometa 400 kilometara bez podrške drugih sredstava kao što su zemaljski radari ili sistemi za rano upozoravanje i upravljanje vazdušnim dejstvom (AEW&C). Radar je projektovan da bude u stanju da „progori“ protivmere elektronskog ratovanja koristeći svoju čistu snagu.
Štaviše, mnogo veće brzine krstarenja i operativni položaji aviona značili su da ispaljene rakete imaju znatno više energije prilikom lansiranja u poređenju sa istim raketama ispaljenim avionima kao što su lovci Su-35.
Avion se smatra jednim od najsposobnijih ruskih aviona za operacije vazduh-vazduh, kome je rival samo lovac pete generacije Su-57, sa svojom sposobnošću da ugrozi avione visoke vrednosti za podršku, kao što su tankeri i sistemi za rano upozoravanje i upravljanje vazdušnim dejstvom izvan dometa njihove odbrambene pratnje, što se smatra posebno značajnim zbog posebno velikog oslanjanja članica NATO-a na takva sredstva.
(militarywatchmagazine.com)
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