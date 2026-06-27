Svet

VI NAMA KONZULAT MI VAMA REZIDENCIJU: Medvedev najavio moguću konfiskacija rezidencije poljskog predsednika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 20:17

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ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev sugerisao je da bi Moskva trebalo da razmisli o konfiskaciji rezidencije poljskog predsednika kao odgovor na pokušaje Poljske da Rusiji oduzme zgradu konzulata u Gdanjsku.

ВИ НАМА КОНЗУЛАТ МИ ВАМА РЕЗИДЕНЦИЈУ: Медведев најавио могућу конфискација резиденције пољског председника

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kako je istakao, dvorac Belvedere je izgrađen novcem Ruskog carstva.

-Da, da. To je ruski novac. Stoga bi naša zemlja trebalo da razmotri podnošenje tužbe radi povraćaja palate iz nezakonitog poseda druge strane, naveo je Medvedev.

Ruski generalni konzulat u Gdanjsku zatvoren je krajem decembra 2025. godine odlukom poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog. Odmah nakon toga, poljske vlasti su pokušale da prisvoje zgradu, koja je vlasništvo Ruske Federacije. Prema Varšavi, vlasništvo nad zgradom je prešlo na Poljsku nakon raspada SSSR-a.

(sputnikportal.rs)

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