IMA MRTVIH U TERORISTIČKOM NAPADU: Specijalci na licu mesta, u toku "operacija čišćenja terena" - Horor u Pakustanu (VIDEO)

NAJMANjE tri pripadnika paravojne jedinice Sind Rendžers ubijena su u subotu nakon što su teroristi napali objekat te snage u oblasti Gulistan-i-Džauhar u Karačiju, saopštio je pokrajinski policijski načelnik.

Foto: Printscreen/Iks/ Tahir Khan

Kako je za list Dawn izjavio Sind IG Džaved Alam Odho, prema preliminarnim informacijama, u napadu na lokalno sedište Rendžersa ubijena su i tri napadača.

Policijski načelnik je naveo da u početku nije bilo potvrđeno da li je došlo i do eksplozije, ali je dodao da su napadači vozilom probili glavnu kapiju objekta.

Odho je rekao da je u toku "operacija čišćenja terena" i da su područje opkolile jedinice Specijalne bezbednosne jedinice (SSU), Anti-terorističke jedinice (ATF) i pripadnici Rendžersa.

#Karachi #Rangers Officials said armed men launched an attack on a Rangers office in Karachi city Saturday at around 8:10 pm . According to initial reports, the attackers targeted the office of the Rangers Karachi Transport Company (#KTC), where the first blast took place.… pic.twitter.com/hA73qjtj6c — Tahir Khan (@taahir_khan) June 27, 2026

Prethodno su snage bezbednosti hitno upućene u oblast nakon prijava jake pucnjave i eksplozije, prenosi Dawn News.

U akciju su raspoređene i jedinice poput Snaga za brzi odgovor i policijskih komandosa kako bi uspostavile kontrolu nad situacijom.

Šire područje je blokirano od strane policije i paravojnih jedinica.

Služba Rescue 1122 Sindh saopštila je da je primila dojavu o eksploziji u blizini Gulistan-e-Jauhar Blok 5 i odmah poslala timove na teren iz svog centralnog komandnog centra.

#Pakistan: A powerful explosion followed by heavy gunfire has been reported in Karachi, Pakistan, near several universities and the country's Meteorological Department.



Initial reports indicate that the blast occurred at the entrance of the Pakistan Rangers Headquarters in… pic.twitter.com/wvY0JwWXrl — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 27, 2026

Prema portparolu, na lice mesta upućen je i glavni operativni direktor službe po nalogu savetnika glavnog ministra za rehabilitaciju i generalnog direktora Rescue 1122 Sindh.

Glavni ministar Sinda, Sied Murad Ali Šah, naložio je hitnu istragu i zatražio detaljan izveštaj o incidentu.

Takođe je kontaktirao policijskog načelnika i zamenika načelnika Karachija, naredivši da policija odmah izađe na teren i utvrdi prirodu incidenta.

Ministar unutrašnjih poslova Sinda, Ziaul Hasan Lanjar, takođe je zatražio izveštaj i naložio da se svi detalji što pre dostave nadležnima.