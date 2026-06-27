IMA MRTVIH U TERORISTIČKOM NAPADU: Specijalci na licu mesta, u toku "operacija čišćenja terena" - Horor u Pakustanu (VIDEO)
NAJMANjE tri pripadnika paravojne jedinice Sind Rendžers ubijena su u subotu nakon što su teroristi napali objekat te snage u oblasti Gulistan-i-Džauhar u Karačiju, saopštio je pokrajinski policijski načelnik.
Kako je za list Dawn izjavio Sind IG Džaved Alam Odho, prema preliminarnim informacijama, u napadu na lokalno sedište Rendžersa ubijena su i tri napadača.
Policijski načelnik je naveo da u početku nije bilo potvrđeno da li je došlo i do eksplozije, ali je dodao da su napadači vozilom probili glavnu kapiju objekta.
Odho je rekao da je u toku "operacija čišćenja terena" i da su područje opkolile jedinice Specijalne bezbednosne jedinice (SSU), Anti-terorističke jedinice (ATF) i pripadnici Rendžersa.
Prethodno su snage bezbednosti hitno upućene u oblast nakon prijava jake pucnjave i eksplozije, prenosi Dawn News.
U akciju su raspoređene i jedinice poput Snaga za brzi odgovor i policijskih komandosa kako bi uspostavile kontrolu nad situacijom.
Šire područje je blokirano od strane policije i paravojnih jedinica.
Služba Rescue 1122 Sindh saopštila je da je primila dojavu o eksploziji u blizini Gulistan-e-Jauhar Blok 5 i odmah poslala timove na teren iz svog centralnog komandnog centra.
Prema portparolu, na lice mesta upućen je i glavni operativni direktor službe po nalogu savetnika glavnog ministra za rehabilitaciju i generalnog direktora Rescue 1122 Sindh.
Glavni ministar Sinda, Sied Murad Ali Šah, naložio je hitnu istragu i zatražio detaljan izveštaj o incidentu.
Takođe je kontaktirao policijskog načelnika i zamenika načelnika Karachija, naredivši da policija odmah izađe na teren i utvrdi prirodu incidenta.
Ministar unutrašnjih poslova Sinda, Ziaul Hasan Lanjar, takođe je zatražio izveštaj i naložio da se svi detalji što pre dostave nadležnima.
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