Svet

CIA ANALITIČAR RASPALIO PO VAŠINGTONU! Skrenuli ste s puta, evo zašto su PREGOVORI SA RUSIJOM u potpunom zastoju!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 21:00

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VEROVATNOĆA da se sukob u Ukrajini okonča diplomatskim putem je minimalna nakon što su SAD skrenule sa pravog kursa, smatra bivši analitičar CIA Lari Džonson.

ЦИА АНАЛИТИЧАР РАСПАЛИО ПО ВАШИНГТОНУ! Скренули сте с пута, ево зашто су ПРЕГОВОРИ СА РУСИЈОМ у потпуном застоју!

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

-Kada bi kartel Sinaloa (veliki meksički narkokartel) dobijao dronove, rakete i obaveštajne podatke od Rusije i Kine i kada bi oni mogli da izvode napade duž cele južne granice SAD, ulazeći duboko u teritoriju Teksasa, Arizone i Novog Meksika, Sjedinjene Države bi to okarakterisale kao rat i odgovorile bi u skladu s tim. Ne bi sedele skrštenih ruku i pravile se da je to samo manja pogranični okršaj. Upravo je to ono što se dešava sada sa Rusijom, ocenio je on u emisiji na Jutjubu.

Prema njegovim rečima, sada se u pregovaračkom procesu između SAD i Rusije može konstatovati period zastoja a šanse da se iz ukrajinskog sukoba izađe diplomatskim putem gotovo da ne postoje.

Podsetimo, američki državni sekretar Marko Rubio je tokom obraćanja Kongresu rekao da se Vašington ne može smatrati nepristrasnim posrednikom u rešavanju ukrajinske krize jer podržava Kijev.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je podsetio da su predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, na samitu u Enkoridžu postigli jasne dogovore o tome kojim putem ići u pravcu rešenja ukrajinske krize.

On je dodao da je Moskva iznenađena izjavama američkog državnog sekretara.

(sputnikportal.rs)

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