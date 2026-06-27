IZRAEL NASTAVIO DA NEKAŽNJEO UBIJA U LIBANU: Evo kako Netanjahu vidi trajni mir u Levanut i zašto je to veliki udarac za Iran

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da okvirni sporazum postignut sa Libanom predstavlja "istorijsko dostignuće za Izrael", koje otvara mogućnost za okončanje sukoba između dve zemlje i stvara uslove za eventualni mirovni sporazum.

Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Na konferenciji za novinare Netanjahu je rekao da sporazum predstavlja "veliki udarac" za Iran i libanski militantni pokret Hezbolah i ocenio da su Sjedinjene Američke Države i Liban prihvatili da Izrael zadrži bezbednosku zonu na jugu Libana onoliko dugo koliko bude bilo potrebno radi zaštite izraelske bezbednosti, preneo je Tajms of Izrael.

-Zadržaćemo tu zonu sve dok Hezbolah i druge terorističke grupe ne budu razoružane i dok iz Libana više ne bude pretila opasnost po Izrael, rekao je Netanjahu.

On je naveo da je Iran želeo da izdejstvuje potpuno povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana, ali da je Izrael to odbio, ističući da oštre kritike Teherana i Hezbolaha na račun sporazuma, prema njegovim rečima, potvrđuju značaj postignutog dogovora.

Netanjahu je ocenio da Izrael, Liban i SAD ovim sporazumom šalju poruku Iranu da nema pravo da se meša u odnose dve države niti da ima bilo kakvu ulogu u tom procesu.

Prema njegovim rečima, Izrael će se povući iz dve manje oblasti koje trenutno kontroliše u okviru, kako je naveo, pilot-projekta za razoružavanje Hezbolaha i predaju tih područja libanskoj vojsci.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

On je precizirao da se jedna oblast nalazi van "bezbednoske zone", dok je druga na njenoj ivici i da, prema proceni izraelske vojske, više nije od strateškog značaja.

Netanjahu je rekao da će Izrael zadržati sve delove bezbednosne zone koje smatra neophodnim za zaštitu severa zemlje.

Prema njegovim tvrdnjama, izraelska vojska je do sada uništila oko 90 odsto raketnog arsenala Hezbolaha i nastavlja da uništava njegovu infrastrukturu na jugu Libana, uz napomenu da taj posao još nije završen.

Netanjahu je istakao da izraelske snage zadržavaju slobodu delovanja radi otklanjanja svake pretnje iz Libana, dodajući da među preostalim bezbednosnim izazovima posebno izdvaja eksplozivne bespilotne letelice.

On je ocenio da sporazum jača položaj Izraela i Libana, a slabi uticaj Irana i Hezbolaha, uz tvrdnju da su u pripremi i drugi sporazumi koji će, kako je rekao, doprineti promeni odnosa u regionu.

Okvirni sporazum Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa postepeno okončanje sukoba između dve zemlje, uspostavljanje trajnih bezbednosnih aranžmana i otvaranje puta ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Prema tekstu dokumenta objavljenom na internet stranici američkog Stejt departmenta, Liban se obavezuje da uspostavi punu kontrolu države nad celom svojom teritorijom, da sprovede potpuno razoružavanje svih nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbolah, kao i da obezbedi da samo libanska vojska i državne bezbednosne snage imaju pravo na upotrebu sile.

Istovremeno, Izrael će fazno povlačiti svoje snage sa libanske teritorije u skladu sa napretkom sprovođenja sporazuma i verifikacijom bezbednosnih uslova.

Izraelska vlada navodi da nema teritorijalne pretenzije prema Libanu i da će potreba za vojnim prisustvom prestati kada bezbednosna pretnja bude otklonjena.

Sjedinjene Američke Države imaće ulogu posrednika i nadzornika sprovođenja sporazuma, učestvovaće u radu zajedničke vojne koordinacione grupe, kao i u proveri ispunjavanja obaveza obe strane.

Vašington je najavio i da će predvoditi međunarodne napore za obnovu Libana, uključujući rekonstrukciju infrastrukture, ekonomsku pomoć i humanitarnu podršku, uz uslov da sredstva ne budu dostupna nedržavnim oružanim grupama.

Cilj dokumenta je uspostavljanje trajnog mira, stabilnosti i dobrosusedskih odnosa između dve države.

NAJMANjE JEDNA OSOBA POGINULA, DVE POVREĐENE

Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene danas u izraelskim vazdušnim napadima na grad Nabatija al-Fauka na jugu Libana, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Libanska državna novinska agencija javila je da je Nabatija al-Fauka bio meta izraelskih dronova i borbenih aviona.

Napad se dogodio samo jedan dan nakon što su Izrael i Liban potpisali u Vašingtonu okvirni sporazum, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim je predviđeno povlačenje Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) iz delova južnog Libana, prenosi Tajms of Izrael.

(Tanjug)

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