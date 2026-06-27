Fudbal

PARTIZAN OTIŠAO U SLOVENIJU: Saša Ilić na pripreme poveo 26 igrača

Časlav Vuković

27. 06. 2026. u 16:36

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PARTIZAN je odradio prvi deo priprema u Beogradu i krenuo je put Slovenije kako bi dodatno izbrusio formu pred početak nove sezone.

ПАРТИЗАН ОТИШАО У СЛОВЕНИЈУ: Саша Илић на припреме повео 26 играча

FOTO: FK Partizan

Crno-beli su se uputili u Mariborsko Pohorje, a trener Saša Ilić je na put poveo 26 igrača.

Na spisku su: 

Golmani: Marko Milošević, Miloš Krunić i Tarik Banjić.

Defanzivci: Stefan Mitrović, Milan Roganović, Vukašin Đurđević, Abdulmalik Mohamed, Stefan Milić, Vojin Marinković, Mateja Milovanović.

Vezni igrači: Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Demba Sek, Nemanja Trifunović, Milan Vukotić, Milan Aleksić, Aleks Zeković, Dimitrije Janković, Mateja Ninić, Zoran Alilović, Dušan Jovanović, Samson Nvulu, Ibrahim Zubairu.

Napadači: Erik Kojzek, Marko Lekić, Čaka Traore.

Partizan će u Sloveniji ostati do 11. jula, a u tom periodu će odigrati pet kontrolnih mečeva protiv: CSKA 1948 (29. jun), Aluminija (2. jul), Nefčija (6. jul), Lokomotive Zagreb (10. jul) i Nafte 1903 (11. jul).

Prvu zvaničnu utakmicu crno-beli će odigrati 18. jula u Superligi Srbije protiv Zemuna. Što se Evrope tiče, u kvalifikacijama za Ligu konferencija startuju 23. jula, a igraće protiv boljeg iz duela Una Strasen - La Fjorita.

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