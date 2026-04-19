Svet

uživoRat na Bliskom istoku: Kamala Haris oplela po Trampu i Netanjahuu

М.А.С.

19. 04. 2026. u 07:30

RAT na Bliskom istoku ušao je u 49. dan.

Ilustracija AI/ČetGPT

Kamala Haris napala Benjamima Netanjahua

Bivša kandidatkinja Demokratske stranke na američkim predsedničkim izborima Kamala Haris optužila je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da je uvukao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u rat sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

U govoru na događaju u Detroitu u američkoj saveznoj državi Mičigen, Kamala Haris je rekla da je Netanjahu uvukao Trampa u sukob sa Iranom nazivajući Trampovu administraciju "najkorumpiranijom u istoriji SAD", prenosi FOX News.

Bivša potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da je oružani sukob protiv Irana "rat koji američki narod ne želi".

 - Tramp je iskoristio operaciju Epski bes kao loš pokušaj da odvrati pažnju od Epstinovih dosijea - ocenila je Harisova i nazvala Trampovu administraciju "najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom administracijom u istoriji SAD". Ona je rekla da Tramp želi da se ponaša kao da je jak i da poruči da će upotrebiti silu američke vojske protiv bilo koga.

SPOJ MUZIKE I PERFORMANSA: Projekat Marine Abramović u napuljskom pozorištu
SPOJ MUZIKE I PERFORMANSA: Projekat Marine Abramović u napuljskom pozorištu

NOVI projekat umetnice svetskog glasa podrazumeva kompoziciju koja kombinuje muziku, savremenu umetnost i performans - Marine Abramović, Gustava Dudamela i Nabila Elderkina, a izveden je juče u pozorištu „San Karlo“ u Napulju, a repriza je večeras. Projekat sadrži dva kamerna remek-dela 20. veka, napisana tokom avangarde i Prvog svetskog rata: „Istoriju vojnika“ Igora Stravinskog i „Ljubav bruho“ Manuela de Falje.

19. 04. 2026. u 00:19

Korak bliže građanima: „eUprava za sve“ u deset lokalnih samouprava

