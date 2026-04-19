Kamala Haris napala Benjamima Netanjahua

Bivša kandidatkinja Demokratske stranke na američkim predsedničkim izborima Kamala Haris optužila je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da je uvukao predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u rat sa Iranom, preneli su danas američki mediji.

U govoru na događaju u Detroitu u američkoj saveznoj državi Mičigen, Kamala Haris je rekla da je Netanjahu uvukao Trampa u sukob sa Iranom nazivajući Trampovu administraciju "najkorumpiranijom u istoriji SAD", prenosi FOX News.

Bivša potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država rekla je da je oružani sukob protiv Irana "rat koji američki narod ne želi".

- Tramp je iskoristio operaciju Epski bes kao loš pokušaj da odvrati pažnju od Epstinovih dosijea - ocenila je Harisova i nazvala Trampovu administraciju "najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom administracijom u istoriji SAD". Ona je rekla da Tramp želi da se ponaša kao da je jak i da poruči da će upotrebiti silu američke vojske protiv bilo koga.