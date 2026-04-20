Političar Đokić otišao u Brisel da lobira protiv Srbije: Samo da narodu bude gore - program koji blokaderi i njihov šef promovišu

POLITIČAR Vladan Đokić, kako prenose blokaderski mediji, u Briselu se danas sastaje sa evropskom komesarkom Martom Kos.

Đokić je otišao u Brisel da lobira da Srbija ne dobije niva sredstva za bolnice, škole… Samo da narodu Srbije bude gore - program koji blokaderi i njihov šef Đokić promovišu već godinu i po dana.

Podsetimo, u Članu 43, stav 10 Zakona o visokom obrazovanju, se navodi da na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje.

Iako to što Vladan Đokić radi predstavlja dorektno krešenje Zakona o visokom obrazovanju, njega primaju svi - od EU ambasadora u Srbiji do evropske komesarke Marte Kos.

Jel to ta vladavina prava o kojoj nam pričaju?!