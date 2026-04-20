Kakav šok! NBA liga izbacila Luku Dončića! Evo ko su zvanično tri kandidata za MVP nagradu

NBA je na poluvremenu meča između Detroit Pistonsa i Orlando Medžika kompletirala listu finalista za individualna priznanja u tekućoj sezoni, nakon što su objavljena imena kandidata za nagrade za najkorisnijeg igrača, najboljeg rukija i najboljeg trenera godine.

Ono što je najviše interesovalo publiku širom sveta su imena kandidata za najkorisnijeg igrača lige, a u najužem izboru našli su se Šej Gildžas-Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera, Nikola Jokić iz Denver Nagetsa i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sparsa, što garantuje jednu od najuzbudljivijih MVP trka u poslednjih nekoliko godina.

Deluje nerealno, ali je istinito to da je Luka Dončić imao fenomenalnu sezonu, ali se u jakoj konkurenciji nije našao među tri glavna kandidata.

Kada je reč o nagradi za najboljeg rukija, među finalistima su Vi Džej Edžkomb, Kuper Fleg i Kon Knupel, trio mladih igrača koji je tokom sezone ostavio snažan utisak i nagovestio svetlu budućnost u NBA ligi.

U konkurenciji za trenera godine nalaze se Džej Bi Bikerstaf, Mič Džonson i Džo Macula, stručnjaci koji su predvodili svoje timove do izuzetnih rezultata i istakli se načinom na koji su vodili ekipe kroz sezonu.

Na taj način NBA liga je i zvanično zaokružila listu kandidata za sva ključna individualna priznanja, dok će konačni pobednici biti proglašeni u narednom periodu.