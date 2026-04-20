Ronaldinjo, Adrijano, Kaka... Magija koja ne bledi: Ovaj meč je bio više od fudbala (VIDEO)
Meksičke fudbalske legende pobedile su svoje brazilske kolege sa 3:2 u svečanoj prijateljskoj utakmici na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.
Utakmica je okupila velikane meksičkog i brazilskog fudbala, a bivši reprezentativci Kuautemok Blanko, Pako Palensija, Luis Roberto Alves, Luis Ernandez i Hose de Hesus Korona igrali su za domaćine pred punom publikom.
Utakmica, koju je organizovao "Never Say Never" (NSN), bila je deo niza događaja kojima se obeležavaju pripreme Meksiko Sitija za domaćinstvo Svetskog prvenstva 2026. i ponovno otvaranje stadiona Asteka, koji je sada preimenovan u stadion Banorte.
Brazil je postigao dva gola, a među strelcima za goste bio je legenda Milana i Real Madrida Rikardo Kaka.
U brazilskoj reprezentaciji igrali su, između ostalih, svetski šampioni Ronaldinjo Gaučo, Žilberto Silva, Lusio, Adrijano Leite Ribeiro i Žuninjo Paulista.
Meksiko je postigao odlučujući treći gol i osigurao pobedu, što je izazvalo slavlje na stadionu uz vatromet.
Utakmica je odigrana u dva poluvremena od po 40 minuta sa neograničenim brojem izmena.
Za Brazil, utakmica je označila simboličan povratak na stadion Asteka, gde je Selesao osvojio svoje treće Svetsko prvenstvo 1970. godine, čineći stadion kultnim u očima svih brazilskih navijača.
