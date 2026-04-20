Zaplena iranskog broda podigla tenzije: Primirje dovedeno u pitanje, pregovori neizvesni
TEHERAN smatra zaplenu iranskog teretnog broda od strane američke vojske napadom i kršenjem primirja, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj.
Portparol je dodao da odluka o održavanju druge runde pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama radi rešavanja sukoba na Bliskom istoku još nije doneta.
- Suočeni smo sa, kako to oni nazivaju, pomorskom blokadom u Ormuskom moreuzu. Nekoliko sati ranije dogodio se napad na iranski trgovački brod, a sve to (Teheran) ocenjuje kao kršenje primirja - istakao je Bakaj.
Prema njegovim rečima, nadležni organi sprovode temeljnu istragu, a rezultati će biti naknadno objavljeni.
SAD i Izrael - glavni faktor eskalacije u Persijskom zalivu
Tenzije u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu isključivo su rezultat vojnih dejstava Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ukazao je portparol iranskog MSP.
Kako je naveo, do 28. februara, region je bio potpuno bezbedan.
Stoga, međunarodna zajednica mora da pozove ova dva aktera na odgovornost za destabilizaciju regiona i da izbegne mešanje uloga „počinioca“ i „žrtve“, konstatovao je Bakaj.
Iran čvrsto stoji iza svojih stavova
Teheran ne priznaje ultimatume američkog predsednika Donalda Trampa i odlučno će odgovoriti u slučaju dalje agresije, dodao je diplomata.
- Odbrana nacionalnih interesa će se nastaviti koliko god bude potrebno, a u slučaju bilo kakvih novih avantura Sjedinjenih Država ili cionističkog režima (misli se na Izrael), oružane snage će snažno odgovoriti - poručio je Bakaj.
Prema rečima diplomate, Sjedinjene Države stalno menjaju svoj stav u pregovorima i ometaju dijalog iznoseći lažne izjave u medijima.
- Iran čvrsto stoji iza razumnih i pravednih stavova. Jasno smo definisali naše crvene linije od samog početka- zaključio je Bakaj.
Tramp je 19. aprila saopštio da će američka delegacija u ponedeljak stići u Islamabad na razgovore sa Iranom. Takođe je zapretio da će SAD uništiti sve iranske elektrane i mostove ako Teheran ne pristane na sporazum sa Vašingtonom.
Ranije je Centralna komanda SAD (CENTKOM) potvrdila zaplenu iranskog trgovačkog broda koji je pokušavao da probije američku blokadu u Omanskom zalivu.
Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza, koji čini oko 20 odsto svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i prirodnog tečnog gasa.
Vašington insistira da brodovi koji nisu povezani sa Iranom mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz sve dok ne plaćaju teheranske takse. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje takse, ali su razgovarale o takvim planovima.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)