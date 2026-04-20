Došao u Madrid, pa nestao! Novak Đoković šokirao teniski svet, ali ovo što je uradio dok je mirovao pamtiće se zauvek

Novak Đoković i kada ne igra ruši rekorde.

Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je preskočio kraj američke turneje, Srbin još uvek nije zaigrao na evropskoj "šljaci". Očekivali su ga u Madridu, čak je i stigao u prestonicu Španije, gledao košarkaški meč Real Madrid i Crvena nzvezda i onda otkazao turnir. Ali... I kad miruje Nole ruši rivale...

Naime, nova ATP lista ovog ponedeljka nije donela promene unutar pet najboljih na svetu. Novak Đoković je ostao četvrti igrač sveta i na taj način je oborio rekord Rodžera Federera po broju nedelja među pet najboljih.

Apsolutni rekord držao je Švajcarac do pretprošle nedelje sa brojkom od 859, a Nole je prošle najpre izjednačio taj rezultat, a sada je i preuzeo lidersku poziciju sa 860. Kao da nije dovoljno što je prvi bio duže nego bilo ko ikada. Rafael Nadal je treći po ovom parametru sa 837 nedelja.

Podsećanja radi, Đoković ima 4.710 bodova, a na vrhu je prvi i dalje Janik Siner sa 13.350, ispred Karlosa Alkaraza sa 12.960, te Aleksandera Zvereva sa 5.255. Ispod Srbina, top pet kompletira Feliks Ože-Alijasim sa 4.100.

