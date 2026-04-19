(MAPA) IDF da upotrebi punu silu u Libanu: Ministar Kac naredio vojsci da žestoko reaguje, objavljene nove mape položaja (VIDEO)

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelskoj vojsci naloženo da upotrebi "punu snagu" u Libanu, čak i tokom tekućeg primirja, ukoliko se izraelske trupe suoče sa bilo kakvom pretnjom.

-Premijer Benjamin Netanjahu i ja naložili smo izraelskim odbrambenim snagama da deluju punom snagom, kako na kopnu tako i iz vazduha, uključujući i tokom primirja, kako bi zaštitili naše vojnike u Libanu od bilo kakve pretnje, rekao je Kac tokom posete okupiranoj Zapadnoj obali, preneo je Tajms of Izrael.

Kac je naveo da je izraelskoj vojsci takođe naređeno da ukloni kuće u libanskim selima na prvoj liniji fronta blizu granice sa Izraelom koje su, kako tvrdi, služile kao ispostave libanske militantne grupe Hezbolah i predstavljale pretnju za izraelske zajednice.

Desetodnevno primirje između Izraela i Libana stupilo je na snagu u četvrtak, a izraelski zvaničnici i pripadnici libanske militantne grupe Hezbolah međusobno su se optužili za kršenje primirja.

Izraelska vojska je saopštila da su jedinice koje deluju južno od žute linije razdvajanja u južnom Libanu identifikovale naoružane osobe koje su, kako se navodi, prešle liniju i približile se izraelskim snagama na način koji je predstavljao neposrednu pretnju.

Vojska navodi da su izraelske vazduhoplovne snage i kopnene trupe izvele napade na više lokacija u južnom Libanu kako bi otklonile pretnju.

Žuta linija u južnom Libanu označava zonu rasporeda izraelskih snaga nakon što je na snagu stupilo primirje.

Ilustracija Iks/IDF

IDF OBJAVIO MAPU NOVE ISTURENE ODBRAMBENE LINIJE U LIBANU

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su danas mapu koja prikazuje novu isturenu odbrambenu liniju na jugu Libana i prema kojoj su izraelske trupe prešle reku Litani, ključni geografski marker povezivan sa nastojanjima da se snage Hezbolaha potisnu na sever.

⭕️ REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.



5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites…

Na mapi se vidi i da IDF drže strateški greben Bofort.

U saopštenju IDF-a se navodi da pet divizija, zajedno sa snagama izraelske mornarice, istovremeno deluje južno od prednje odbrambene linije u južnom Libanu "kako bi demontirale terorističke infrastrukturne objekte Hezbolaha i sprečile direktne pretnje zajednicama u severnom Izraelu“.

IDF su i dalje prisutne na jugu Libana, uprkos krhkom desetodnevnom primirju koje je počelo u četvrtak uveče.

