(MAPA) IDF da upotrebi punu silu u Libanu: Ministar Kac naredio vojsci da žestoko reaguje, objavljene nove mape položaja (VIDEO)
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelskoj vojsci naloženo da upotrebi "punu snagu" u Libanu, čak i tokom tekućeg primirja, ukoliko se izraelske trupe suoče sa bilo kakvom pretnjom.
-Premijer Benjamin Netanjahu i ja naložili smo izraelskim odbrambenim snagama da deluju punom snagom, kako na kopnu tako i iz vazduha, uključujući i tokom primirja, kako bi zaštitili naše vojnike u Libanu od bilo kakve pretnje, rekao je Kac tokom posete okupiranoj Zapadnoj obali, preneo je Tajms of Izrael.
Kac je naveo da je izraelskoj vojsci takođe naređeno da ukloni kuće u libanskim selima na prvoj liniji fronta blizu granice sa Izraelom koje su, kako tvrdi, služile kao ispostave libanske militantne grupe Hezbolah i predstavljale pretnju za izraelske zajednice.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libana stupilo je na snagu u četvrtak, a izraelski zvaničnici i pripadnici libanske militantne grupe Hezbolah međusobno su se optužili za kršenje primirja.
Izraelska vojska je saopštila da su jedinice koje deluju južno od žute linije razdvajanja u južnom Libanu identifikovale naoružane osobe koje su, kako se navodi, prešle liniju i približile se izraelskim snagama na način koji je predstavljao neposrednu pretnju.
Vojska navodi da su izraelske vazduhoplovne snage i kopnene trupe izvele napade na više lokacija u južnom Libanu kako bi otklonile pretnju.
Žuta linija u južnom Libanu označava zonu rasporeda izraelskih snaga nakon što je na snagu stupilo primirje.
IDF OBJAVIO MAPU NOVE ISTURENE ODBRAMBENE LINIJE U LIBANU
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su danas mapu koja prikazuje novu isturenu odbrambenu liniju na jugu Libana i prema kojoj su izraelske trupe prešle reku Litani, ključni geografski marker povezivan sa nastojanjima da se snage Hezbolaha potisnu na sever.
Na mapi se vidi i da IDF drže strateški greben Bofort.
U saopštenju IDF-a se navodi da pet divizija, zajedno sa snagama izraelske mornarice, istovremeno deluje južno od prednje odbrambene linije u južnom Libanu "kako bi demontirale terorističke infrastrukturne objekte Hezbolaha i sprečile direktne pretnje zajednicama u severnom Izraelu“.
IDF su i dalje prisutne na jugu Libana, uprkos krhkom desetodnevnom primirju koje je počelo u četvrtak uveče.
(Tanjug)
Preporučujemo
(MAPA) Moćna vojska naišla na "tvrdo": Južni Liban otkrio slabost Izraela (VIDEO)
19. 04. 2026. u 06:33
Hezbolah o pregovorima Libana i Izraela: Ne zanima nas!
18. 04. 2026. u 16:17
UDAR NA ELITNU JEDINICU IDF: Hezbolah napao brigadu Golani
04. 04. 2026. u 18:45
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
