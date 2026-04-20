MASAKR koji je u samoposluzi u Kijevu u subotu napravio vojni penzioner, bivši pripadnik ukrajinskih oružanih snaga, pokazuje da je vijetnamski sindrom stigao u Kijev.

Tanjug/AP/Dan Bashakov

Kijevljanin Dmitrij Vasiljčenkov (58), koji je dva puta bio u ukrajinskoj vojsci, očigledno je psihički oboleo, jer je pobio na ulici i u samoposluzi lovačkom automatskom puškom šestoro ljudi. Pošto nije hteo da stupi u kontakt sa pridošlim ukrajinskim specijalcima, oni su ga likvidirali i oslobodili ljude koje je držao kao taoce u prodavnici.



Njima je bilo dovoljno što je Vasiljčenkov rođen pre 58 godina u Moskvi, a kasnije se preselio u Ukrajinu i živeo prvo u Donjeckoj oblasti u Bahmutu, da bi se pre deceniju stalno nastanio u Kijevu.

Pre no što je Vasiljčenkov došao sa puškom u samoposlugu "Velmart", gde se zabarikadirao sa prodavcima i kupcima, zapalio je svoj stan, zatim zapucao na jednoj od ulica u kvartu u kojem je živeo. Kad je zapucao, ljudi su počeli da beže.

Skandal sa policajcima RUKOVODSTVO Ministarstva policije otvorilo je postupak protiv dvojice svojih ljudi koji su na poziv građana došli pred zgradu gde je živeo Vasiljčenkov, ali kad je on zapucao ta dva policajca su pobegla. To je neki građanin snimio kamerom mobilnog telefona i pustio na nekoj od mreža. Taj beg policajaca izazvao je pravu buru nezadovoljstva građana koji su očekivali da će ih predstavnici vlasti zaštititi od ubice. Šef ukrajinske Nacionalne policije Ivan Vihivski saopštio je juče po podne da su policajci suspendovani.

Drama u prodavnici trajala je nekoliko sati. Specijalci iz nacionalne policije odlučili su da uđu i likvidraju naoružanog čoveka, jer je on ubio jednog taoca. Ministar policije Igor Klimenko tvrdi da Vasiljčenkov nije postavljao uslove i slučaj je ocenjen kao terorizam.

Ubica je bivše vojno lice i do 2004. bio je u 254. ukrajinskoj motorizovanoj diviziji. Posle određenog vremena, napustio je armiju, ali je posle 2022. ponovo obukao vojnu uniformu. Imao je status veterana učesnika rata. Tokom boravka u ukrajinskoj vojsci imao je podosta incidenata i smatrali su ga konfliktnom ličnošću. Kao penzioner više puta je tužio penzioni fond, jer je smatrao da je oštećen. Te sudske sporove Vasiljčenkov je dobio.

Interesantno je da susedi opisuju Dmitrija Vasiljčenkova kao inteligentnog, ali zatvorenog čoveka. Niko od suseda nije mogao da pomisli da bi on mogao da napravi takav masakr. Uvek bi ih pozdravio i sa ruksakom na leđima otišao. U stanu koji je kupio pre deset godina živeo je sam.

Novinari su pronašli da je Vasiljčenkov 2023. napao u Kijevu, u prodavnici nekog čoveka koji nije poštovao pravilo da stane u red na blagajni. Mada mu je Vasiljčenkov slomio mobilni telefon i povredio ruku, sud ga je oslobodio optužbe jer su se na ročištu izmirili. Vasiljčenkov je pristao da plati odštetu.

Psihijatri tvrde da imaju sve više pacijenata. Druga je stvar što je političarima u Kijevu najlakše da u svemu traže trag Moskve. Pod uticajem političara, pa i samog predsednika Vladimira Zelenskog, neki novinari u Kijevu su požurili da napišu kako je Vasiljčenkov bio pukovnik ruske armije. Kasnije su to morali da demantuju, jer se pokazalo da je bio u ukrajinskoj, a ne ruskoj vojsci. Ubica je imao legalno registrovano vatreno oružje.