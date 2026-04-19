"Biramo dijalog, pružamo ruku svima" Vučić: Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod (Video)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, poslednjeg dana u sedmici osvrnuo se na urađeno tokom nedelje na izmaku.
Naime, predsednik je na svom instagram profilu objavio video, uz koji piše:
- U vremenu sve većih izazova, Srbija ostaje čvrsto opredeljena da sačuva mir, stabilnost i sigurnost svojih građana. Svaka odluka i svaki razgovor vođeni su odgovornošću prema državi i brigom za budućnost. Istovremeno, ne odustajemo od negovanja kulture sećanja i očuvanja istine o stradanju srpskog naroda. Poštujući tuđe žrtve, nećemo dozvoliti da naše budu zaboravljene. Biramo dijalog, pružamo ruku svima, ali smo odlučni da čuvamo svoje nacionalne interese i dostojanstvo. Srbija zna svoju snagu i stoji uz svoj narod - poručuje predsednik Vučić.
Vučić razgovarao sa Radevim: Čestitao sam mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj
19. 04. 2026. u 20:13
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
