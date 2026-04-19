"Mislim da nije u stanju..." Toni Nadal ne veruje u Novaka Đokovića

NOVAK Đoković i dalje ima veliku želju da osvoji 25. grend slem titulu. Jasno je da taj zadatak nije lak, a čuveni trener Toni Nadal ne veruje da Srbin to može da ostvari.

Nekadašnji trener i stric Rafaela Nadala smatra da četvrti igrač sveta ne može da održi visok nivo tenisa na duži period meča.

- Teško mi je da verujem da može da osvoji još jedan grend slem. Pobedio je Sinera u Australiji, ali ne i Alkaraza u finalu. Siner nije imao dobar dan, niti dobar turnir u celini. Novak, koji je izuzetan, znao je kako da to iskoristi. U finalu je odigrao sjajan prvi set, ali nije u stanju da drži takav ritam dva sata protiv Alkaraza - rekao je Nadal za "Mundo Deportivo".

On ističe da je potrebno što duže držati visok nivo igre kako bi imao šansu protiv Alkaraza ili Sinera.

- Novak i dalje može da igra na visokom nivou, ali problem je da održi dugo taj nivo. Poput igrača kao što je Alkaraz, nije dovoljno odigrati dobro set ili povremeno dobro. Taj nivo je potrebno održavati u dužem periodu, tu vidim da je teškoća za Novaka.

Počeo je deo sezone koji se igra šljaci, a Nadal veruje da će se na toj podlozi za sve pitati pomenuti Španac.

- Karlos ima šanse jer ne vidim veliki broj igrača koji mogu da ga pobede. Siner to može, ali šanse na Rolan Garosu su 60-40 u korist Alkarasa. Na Vimbldonu i u Njujorku je favorit. Može da dođe do grend slema, mada to nije nimalo lako.

Dotakao se i Žoaa Fonseke, ali smatra da Brazilac još uvek nije teniser najveće klase.

- Gledao sam njegov meč u Majamiju, iskreno, nisam imao utisak kao da gledam velikog igrača. Veoma je dobar, ali ne vidim da je na tom najvišem nivou. Sećam se kada sam dok sam radio sa Rafom prvi put video Đokovića. Već tad sam znao da će biti broj jedan. Video sam Del Potra, trenirali smo sa njim kad mu je bilo 18 godina, videlo se odmah da će biti među deset. Rodžer Federer je rano shvatio da će ga Rafa pobeđivati. Ne vidim to kod Fonseke i Menšika. Jednostavno, ne vidim mladog igrača koji bi mogao da prevaziđe Karlosa. Ako nastavi kao do sada, imaće još mnogo prilika da pobeđuje - zaključio je Toni Nadal.

Podsetimo, Karlos Alkaraz je do sad osvojio sedam grend slem titula, Novak Đoković je rekorder sa 24.

