"Nema više opravdanja za blokade manje grupe ljudi" Prvi čovek Grada Mićin o aktuelnostima u Srpskoj Atini

SITUACIJA u Novom Sadu je stabilna, kada je uporedimo sa periodom od pre godinu dana, naglasio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin na Njuzmaks Balkans televiziji.

Foto: Screenshot Newsmax Balkans

On je naveo i da nema više protesta koji su ranije bili.

-Nije dobro je da imamo običaj jednog malog broja ljudi petkom u 11.52 blokiraju saobraćaj. To je 5,6 ljudi koji blokiraju saobraćaj. Ako je u startu kada se nesreća desila postojao revolt ljudi, sada kada je prošlo više od godinu dana od nesreće nema opravdanja- rekao je.

Gradonačelnik se dotakao i slučaja od petka, kada je Mirko Pavlov prelazio ulicu u Novom Sadu.

-Krenule su verbalne provokacije prema njemu. Više puta sam istakao da on dolazi iz nekog drugog vremena u kojem je to bilo nepojmljivo. Ono što mi je problematično u postupanju ta dva policajca što su ga odveli sa strane, a jedan ga gurnuo. Policija je trebalo da sagleda kontekst ceo događaja. Trebalo je da postupa prema licu koje su unelo Pavlovu. Sa svima je morao da bude obavljen razgovor- poručio je Mićin.

Kako dalje objašnjava prvi čovek Grada da nije bilo nezakonitih blokada, Mirko Pavlov ne bi bio u problemu, kao ni policijaci.

-Ja sam pozivao na dijalog, pozivao pripadnike opozicije u kabinet. Što se tiče policije, ona je preživljavala teške trenutke, bili su brutalno vređani. Tada su imali situaciju da je pred njima bilo hiljadu ljudi, a sada imamo 10 ljudi koji blokiraju raskrsnice. Policija treba da upotrebi svoja ovlašćenja- podvukao je.

On se dotakao i pada skele sa Norka.

Zahtevao sam da gradske službe odmah izađu na teren. Zatvorili su gradilište, skela je uklonjena, prekršajno je kažnjen izvođač. Sve što je iz nadležnosti grada je urađeno tog dana- rekao je.

Očekujem vrlo brzo građevinsku dozvolu za izgradnju prilaza stajališta na Rumenačkom putu, odgovorio je Mićin na pitanje novinarke o novom stajalištu za voz u našem gradu.

-Podrazumevaće 150 parking mesta, parkiralište za bicikle, sa obe strane biće biciklističke staze. Radovi će početi čim se dobije građevinska dozvola. Radi se sanacija krila A i D. Kada se to uradi, moći ćemo da stavimo glavnu železničku stanicu u funkciju, a kada se završi istraga onda ćemo da razmišljamo šta konkretno sa tim objektom može da se uradi. To će stručnjaci reći.

Gradonačelnik se dotakao i konkursa za spomenik žrtvama nadstrešnice, podsetivši da su na prethodnom konkursu dve ponude bile nepotpune.

-Sada imamo više potpunih ponuda. To je istorijska stvar da se napravi spomenik. Nadam se da će žiri vrlo brzo doneti odluku- zaključio je Mićin.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO: