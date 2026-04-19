"Ponovo raste mržnja u svetu" Vučić: Antisemitizam nikada nije imao pogodno tle u Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ponovo raste mržnja svuda u svetu, kao i mržnja prema Jevrejima, ističući da se pojedini ne sećaju Drugog svetskog rata i šta je ta mržnja proizvela tada.
Vučić je, na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, istakao da je postalo popularno mrzeti Jevreje i da je mnogima "bogougodno" da im Jevreji i Izrael budu najomraženija nacija, naglasivši da se mi Srbi dičimo time što imamo prijateljske odnose sa svima i što nikada antisemitizam nije imao pogodno tle u Beogradu i u Srbiji.
Dodao je da je antisemitizma bilo kod onih koji su nas okupirali, ali ne kod srpskog naroda, ocenjujući da dolazi zlo doba, odnosno doba u kojem će mržnja ponovo da pobeđuje, kao i da on to vidi na svakom mestu.
- Nema opravdanja ni za koga ko danas nije ovde. Za to hvala ljudima iz SAD, Ruske Federacije. Mislim da su samo još iz Izraela i Srbije prisutni ovde ljudi iz ambasada, niko više nije došao. Pa zašto bi? A što da dođu? A što da dođu kad ovde i nije bio baš neki zločin? Kad oni to ne doživljavaju na takav način, kad oni ne misle da treba da se poklone senima stotina hiljada ubijenih, među njima i mnogo dece, oni će da nađu lajbnicov dovoljan razlog politički da opravdaju svoj nedolazak ovde - poručio je Vučić.
Prema njegovim rečima, naše je da im na to ne odgovaramo na isti način, da uvek poštujemo sve što svi oni čine, ali da dobro zapamtimo.
- I da znamo mi Srbi jednu stvar - ukoliko mi ne budemo gradili kulturu sećanja, ne budemo čuvali uspomenu na naše stradale, ukoliko decu iz škola ne budemo ovde dovodili i u novi memorijalni centar koji ćemo ove godine krenuti da gradimo ovde u Donjoj Gradini, ukoliko to mi ne budemo radili, niko nam po tom pitanju neće pomoći - kazao je Vučić.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)