"Ponovo raste mržnja u svetu" Vučić: Antisemitizam nikada nije imao pogodno tle u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ponovo raste mržnja svuda u svetu, kao i mržnja prema Jevrejima, ističući da se pojedini ne sećaju Drugog svetskog rata i šta je ta mržnja proizvela tada.

Vučić je, na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, istakao da je postalo popularno mrzeti Jevreje i da je mnogima "bogougodno" da im Jevreji i Izrael budu najomraženija nacija, naglasivši da se mi Srbi dičimo time što imamo prijateljske odnose sa svima i što nikada antisemitizam nije imao pogodno tle u Beogradu i u Srbiji.

Dodao je da je antisemitizma bilo kod onih koji su nas okupirali, ali ne kod srpskog naroda, ocenjujući da dolazi zlo doba, odnosno doba u kojem će mržnja ponovo da pobeđuje, kao i da on to vidi na svakom mestu.

- Nema opravdanja ni za koga ko danas nije ovde. Za to hvala ljudima iz SAD, Ruske Federacije. Mislim da su samo još iz Izraela i Srbije prisutni ovde ljudi iz ambasada, niko više nije došao. Pa zašto bi? A što da dođu? A što da dođu kad ovde i nije bio baš neki zločin? Kad oni to ne doživljavaju na takav način, kad oni ne misle da treba da se poklone senima stotina hiljada ubijenih, među njima i mnogo dece, oni će da nađu lajbnicov dovoljan razlog politički da opravdaju svoj nedolazak ovde - poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, naše je da im na to ne odgovaramo na isti način, da uvek poštujemo sve što svi oni čine, ali da dobro zapamtimo.

- I da znamo mi Srbi jednu stvar - ukoliko mi ne budemo gradili kulturu sećanja, ne budemo čuvali uspomenu na naše stradale, ukoliko decu iz škola ne budemo ovde dovodili i u novi memorijalni centar koji ćemo ove godine krenuti da gradimo ovde u Donjoj Gradini, ukoliko to mi ne budemo radili, niko nam po tom pitanju neće pomoći - kazao je Vučić.

(Alo)

