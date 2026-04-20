Pogledajte - Amerikanci rešetali iranski brod: Razarač otvorio vatru na Tousku, marinci preuzeli kontrolu! (VIDEO)
AMERIČKE snage koje deluju u Arapskom moru sprovele su mere pomorske blokade protiv teretnog broda pod iranskom zastavom koji je pokušao da plovi ka iranskoj luci 19. aprila, saopštio je CENTCOM (Američka Centralna komanda).
Razarač američke mornarice sa navođenim raketama USS Spruance presreo je brod M/V Touska dok je plovio severnim delom Arapskog mora brzinom od 17 čvorova ka Bandar Abasu u Iranu.
Američke snage su uputile više upozorenja i obavestile brod pod iranskom zastavom da krši američku pomorsku blokadu. Nakon što posada Touske nije postupila po ponovljenim upozorenjima u periodu od šest sati, Spruance je naredio evakuaciju mašinskog prostora.
Razarač je onesposobio pogon broda Touska ispaljivanjem više projektila iz topa kalibra 5 inča MK 45 u mašinski prostor broda. Pripadnici američkih marinaca iz 31. ekspedicione jedinice kasnije su se ukrcali na brod koji nije postupio po naređenjima, a koji se i dalje nalazi pod kontrolom SAD.
Američke snage su delovale namerno, profesionalno i proporcionalno kako bi obezbedile poštovanje mera. Od početka blokade, američke snage su naredile 25 komercijalnih brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.
Preporučujemo
Komentari (0)