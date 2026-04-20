Pogledajte - Amerikanci rešetali iranski brod: Razarač otvorio vatru na Tousku, marinci preuzeli kontrolu! (VIDEO)

Predrag Stojković

20. 04. 2026. u 07:35 >> 01:15

AMERIČKE snage koje deluju u Arapskom moru sprovele su mere pomorske blokade protiv teretnog broda pod iranskom zastavom koji je pokušao da plovi ka iranskoj luci 19. aprila, saopštio je CENTCOM (Američka Centralna komanda).

Foto: AI/ChatGPT

Razarač američke mornarice sa navođenim raketama USS Spruance presreo je brod M/V Touska dok je plovio severnim delom Arapskog mora brzinom od 17 čvorova ka Bandar Abasu u Iranu.

Foto: printskrin Iks/@StrandenOSINT

Američke snage su uputile više upozorenja i obavestile brod pod iranskom zastavom da krši američku pomorsku blokadu. Nakon što posada Touske nije postupila po ponovljenim upozorenjima u periodu od šest sati, Spruance je naredio evakuaciju mašinskog prostora.

Razarač je onesposobio pogon broda Touska ispaljivanjem više projektila iz topa kalibra 5 inča MK 45 u mašinski prostor broda. Pripadnici američkih marinaca iz 31. ekspedicione jedinice kasnije su se ukrcali na brod koji nije postupio po naređenjima, a koji se i dalje nalazi pod kontrolom SAD.

Američke snage su delovale namerno, profesionalno i proporcionalno kako bi obezbedile poštovanje mera. Od početka blokade, američke snage su naredile 25 komercijalnih brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.

Drama na nebu! Indija čeka Su-57M1 – Rusi spremaju nešto veliko! (VIDEO)

