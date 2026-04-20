Pa, da, bruka i sramota! Zbog ovoga Nikola Jokić neće biti MVP NBA lige

20. 04. 2026. u 07:00

Centra Denver Nagetsa Nikola Jokić definitivno je ponovo u trci za MVP nagradu NBA lige, a jedini konkurenti su mu Šej Gildžus Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sprasa.

Па, да, брука и срамота! Због овога Никола Јокић неће бити МВП НБА лиге

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

NBA liga je tako odlučila u noći između nedelje i ponedeljka. Ali..

Iako je u trci za prestižno prizananje, malo je verovatno da će dobiti četvrtu MVP nagradu. S obzirom na poslednju anketu ESPN-a naš as je na trećem mestu, dok je ubedljivo prvi Šej, a drugi je Vembanjama. S druge strane, Srbin je prvi igrač u istoriji NBA lige koji će predvoditi dve od tri glavne statističke kategorije - skokove i asistencije i drugu godinu uzastopno završava sa tripl-dabl prosekom. Srbin je regularni deo sezone okončao sa 34 tripl-dabla, izjednačio je skor od prošle sezone, dok je novi, 22. u plej-ofu upisao u pobedi nad Minesotom na startu plej-of serije (116:105). Jokić je sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom -  27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija. 

I zbog čega nije najbolji? Zbog ovoga što smo videli u noći kada je NBA liga odlučila ko su kandidati za MVP nagradu.  Oklahoma Siti Tander je započeo odbranu titule ubedljivom pobedom nad Finiks Sansima rezultatom 119:84 u prvoj utakmici uvodne runde plej-ofa Zapadne konferencije. A aktuelni i budući MVP Šej Gildžus Aleksander pogodio je samo 5 od 18 šuteva iz igre, ali je bio precizan 15 puta iz 17 pokušaja sa linije penala pre nego što je presedeo četvrtu četvrtinu.

I kada ne ide Kanađaninu, sudije ga šalju na slobodna bacanja, da bi ispunio kolone, dok žmure kada su i očigledni prekršaji nad Jokićem. Bruka i sramota, ali nadamo se da će im Nikola debelo vratiti sa još jednim NBA prstenom.

Drugi pišu

Kakav šok! NBA liga izbacila Luku Dončića! Evo ko su zvanično tri kandidata za MVP nagradu

