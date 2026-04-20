Pa, da, bruka i sramota! Zbog ovoga Nikola Jokić neće biti MVP NBA lige

Centra Denver Nagetsa Nikola Jokić definitivno je ponovo u trci za MVP nagradu NBA lige, a jedini konkurenti su mu Šej Gildžus Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sprasa.

NBA liga je tako odlučila u noći između nedelje i ponedeljka. Ali..

Iako je u trci za prestižno prizananje, malo je verovatno da će dobiti četvrtu MVP nagradu. S obzirom na poslednju anketu ESPN-a naš as je na trećem mestu, dok je ubedljivo prvi Šej, a drugi je Vembanjama. S druge strane, Srbin je prvi igrač u istoriji NBA lige koji će predvoditi dve od tri glavne statističke kategorije - skokove i asistencije i drugu godinu uzastopno završava sa tripl-dabl prosekom. Srbin je regularni deo sezone okončao sa 34 tripl-dabla, izjednačio je skor od prošle sezone, dok je novi, 22. u plej-ofu upisao u pobedi nad Minesotom na startu plej-of serije (116:105). Jokić je sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom - 27,9 poena, 12,9 skokova i 10,8 asistencija.

I zbog čega nije najbolji? Zbog ovoga što smo videli u noći kada je NBA liga odlučila ko su kandidati za MVP nagradu. Oklahoma Siti Tander je započeo odbranu titule ubedljivom pobedom nad Finiks Sansima rezultatom 119:84 u prvoj utakmici uvodne runde plej-ofa Zapadne konferencije. A aktuelni i budući MVP Šej Gildžus Aleksander pogodio je samo 5 od 18 šuteva iz igre, ali je bio precizan 15 puta iz 17 pokušaja sa linije penala pre nego što je presedeo četvrtu četvrtinu.

I kada ne ide Kanađaninu, sudije ga šalju na slobodna bacanja, da bi ispunio kolone, dok žmure kada su i očigledni prekršaji nad Jokićem. Bruka i sramota, ali nadamo se da će im Nikola debelo vratiti sa još jednim NBA prstenom.