"Slobodarski narodi moraju da se bore za istinu" Vučić u Donjoj Gradini: Revizija istorije ne samo u Hrvatskoj, već i u dobrom delu sveta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Donjoj Gradini da revizija istorije ne postoji samo u Hrvatskoj, već da postoje pokušaji revizije istorije u dobrom delu sveta i da tome slobodarski narodi treba da se suprotstave.
Vučić je, uoči ceremonije obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, istakao da ljudi najčešće misle da ćutanjem ili sakrivanjem istine mogu da promene to što se dogodilo.
- Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo - rekao je Vučić, prenosi Srna.
Naglasio je da će predstvnici Srbije i Republike Srpske svakog meseca da imaju sastanke kako bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posete Jasenovački cvet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, sramota samo po sebi.
Takođe, Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa, kako kaže, u dobrom delu Evrope.
- Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo - kazao je Vučić.
Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godine.
Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba. Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obeležavaju vlade Srbije i Republike Srpske.
