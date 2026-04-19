Iskoristite ovaj dan, stiže kijamet: Vremenska prognoza za nedelju, 19. april

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab, promenljiv.

Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

Uveče na severu i zapadu Srbije postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.

VREME U BEOGRADU

Pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura od 6 do 8 stepeni, najviša dnevna oko 23.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a posle podne i ostale predele naše zemlje.

U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od srede promenljivo oblačno i svežije vreme sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i to uglavnom u planinskim predelima.

