Iskoristite ovaj dan, stiže kijamet: Vremenska prognoza za nedelju, 19. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.
Vetar slab, promenljiv.
Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24 stepena.
Uveče na severu i zapadu Srbije postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.
VREME U BEOGRADU
Pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.
Duvaće slab, promenljiv vetar.
Jutarnja temperatura od 6 do 8 stepeni, najviša dnevna oko 23.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a posle podne i ostale predele naše zemlje.
U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Od srede promenljivo oblačno i svežije vreme sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i to uglavnom u planinskim predelima.
(sputnikportal.rs)
