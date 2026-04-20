Svet

Zabrana ruskog u školama u Letoniji: Roslikov upozorava na prikrivenu diskriminaciju

T.J.

20. 04. 2026. u 11:25

ČLAN veća Rige Aleksej Roslikov tvrdi da je u Letoniji učenicima zabranjeno da govore ruski čak i tokom slobodnog vremena u školskom dvorištu, što on ocenjuje kao prikrivenu zabranu ruskog jezika.

Забрана руског у школама у Летонији: Росликов упозорава на прикривену дискриминацију

Foto: Viktar Savanevch/Alamy/Profimedia

Školarcima u Letoniji zabranjeno je da govore ruski u školskom dvorištu, čak i tokom slobodnog vremena, izjavio je danas član Gradskog veća Rige Aleksej Roslikov.

- Mnogi radikalni letonski političari već govore da je ruski kuhinjski jezik. To jest, međusobno možete da 'ćaskate na ruskom samo u kuhinji. Jasno je da je usvojen niz zakona. Na primer, zabrana učenicima da govore između sebe jezikom koji nije državni jezik tokom slobodnog vremena, čak i na školskom terenu- rekao je Roslikov za RIA Novosti.

On je kazao da takve mere predstavljaju prikrivenu zabranu ruskog jezika.

Dodao je da trenutno vaspitači u vrtićima u glavnom gradu Letonije zabranjuju maloj deci da međusobno komuniciraju na svom maternjem, ruskom jeziku.

- Danas sve češće vidimo slučajeve gde se ljudima uskraćuje usluga ako ne počnu da govore letonski - dodao je Roslikov.ž

(Tanjug)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)