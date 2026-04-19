PROLEĆNA ČORBA SA SPANAĆEM I PIRINČEM: Lagan i hranljiv obrok za celu porodicu

Jednostavna za pripremu, a puna vitamina, idealna je kako za porodični ručak, tako i za laganu večeru. Spanać daje svežinu i boju, dok pirinač i povrće čine čorbu zasitnom i prijatnom za sva čula.

Sastojci

500 gr piletine

2 l vode

2 šargarepe

2 krompira

1 glavica crnog luka

1/2 tikvice

1 šoljica pirinča

200 gr spanaća

so

biber

vegeta ili začin po želji

beli luk u prahu

Priprema

Stavite piletinu u šerpu sa vodom i kuvajte dok meso ne omekša. Izvadite piletinu, a supu procedite i vratite u šerpu. Kada se meso prohladi, očistite ga od kostiju i iseckajte na sitnije komade. Iseckajte šargarepu, krompir i crni luk, a tikvicu izrendajte. Dodajte povrće u supu i kuvajte oko 15 minuta. Ubacite pirinač i meso, pa nastavite kuvanje još 15 minuta. Dodajte spanać, posolite, pobiberite i začinite po ukusu (vegeta i beli luk u prahu). Kuvajte još oko 5 minuta.

Savet:

Ako želite gušću čorbu, možete je zgusnuti sa malo brašna razmućenog u vodi ili dodati kašiku pavlake.

Prijatno!