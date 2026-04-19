Salate i čorbe

PROLEĆNA ČORBA SA SPANAĆEM I PIRINČEM: Lagan i hranljiv obrok za celu porodicu

Milena Tomasevic

19. 04. 2026. u 06:00

Jednostavna za pripremu, a puna vitamina, idealna je kako za porodični ručak, tako i za laganu večeru. Spanać daje svežinu i boju, dok pirinač i povrće čine čorbu zasitnom i prijatnom za sva čula.

ПРОЛЕЋНА ЧОРБА СА СПАНАЋЕМ И ПИРИНЧЕМ: Лаган и хранљив оброк за целу породицу

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr piletine
  • 2 l vode
  • 2 šargarepe
  • 2 krompira
  • 1 glavica crnog luka
  • 1/2 tikvice
  • 1 šoljica pirinča
  • 200 gr spanaća
  • so
  • biber
  • vegeta ili začin po želji
  • beli luk u prahu

Priprema

Stavite piletinu u šerpu sa vodom i kuvajte dok meso ne omekša. Izvadite piletinu, a supu procedite i vratite u šerpu. Kada se meso prohladi, očistite ga od kostiju i iseckajte na sitnije komade. Iseckajte šargarepu, krompir i crni luk, a tikvicu izrendajte. Dodajte povrće u supu i kuvajte oko 15 minuta. Ubacite pirinač i meso, pa nastavite kuvanje još 15 minuta. Dodajte spanać, posolite, pobiberite i začinite po ukusu (vegeta i beli luk u prahu). Kuvajte još oko 5 minuta.

Savet:
Ako želite gušću čorbu, možete je zgusnuti sa malo brašna razmućenog u vodi ili dodati kašiku pavlake.

Prijatno! 

