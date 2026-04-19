"Kult mržnje prema Srbima gradi se u regionu" Vučić: Svaki pokušaj ukazivanja na stradanja Srba tumači se kao okretanje prošlosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se svaki pokušaj ukazivanja na stradanja Srba tumači kao okretanje prošlosti i izbegavanje sopstvene odgovornosti.

Foto: Printskrin/Tanjug

On je na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac u njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini u periodu od 1941. do 1945. godine rekao nikada naše izvinjenje i našu ruka ne bi prihvatili, jer je potrebno da se gradi kult mržnje prema Srbima u regionu.

- Šta god Srbi uradili, ma koliko puta se nekome izvinili, nije dovoljno, jer kako kažu 'mi moramo da vas mrzimo i morate da nam budete krivi' - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić je u govoru podsetio i na NATO bombardovanje 1999. godine, izručenje Slobodan Milošević, kao i kasnije političke procese, ocenjujući da su uslovi prema Srbiji bili kontinuirani i jednostrani.

- I kada su napali i bombardovali Srbiju, izvršili agresiju na našu zemlju 1999. rekli su da nije to zbog zemlje, nije to zbog naroda, već da je to zbog Miloševića. Otišao je Milošević, a onda su nam rekli da treba da ga isporučimo. Doveli su nas dotle da nas ponize na najstrašniji način, da nađu najgore kukavice u srpskom rodu i da svog predsednika izručuju na Vidovdan. E onda su nam rekli da je sada budućnost otvorena pred vama i da možemo da biramo budućnost. Samo smo vas čekali, Srbi - rekao je Vučić.

Kako je dodao, samo pet dana nakon toga, ponovo su nam postavili novi uslov, a to je da moramo da hapsimo i druge Srbe a tom spisku kako je istakao " kraja nije bilo".

- Prebacite jednog preko Drine, sakrijte ga u džak, mi ćemo da vam damo nešto i da učinimo nešto za vas. Prebacite drugog ovako, onog trećeg onako i kažnjavajte sve Srbe moguće. Kaznite svakog generala koji je branio Srbiju od NATO-a na Kosovu i Metohiji. Kaznite svakog zato što je bio dovoljno hrabar da brani svoju zemlju koja nikoga nije napala. A onda uništavajte dalje Srbiju - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, "toliko smo bili dobri i poslušni, i oni su toliko svoju reč poštovali, da je to bio tek početak uništavanja Srbije".

- Onda su rekli: 'Odvojite im Crnu Goru. Imamo rukovodstvo u Beogradu koje neće ni da se meša u to, koje neće ni da se buni. A zašto da odvojite Crnu Goru? Ne samo da Srbija ne bi mogla da ima izlaz na more i građani Savezne Republike Jugoslavije, ne, već da bismo mogli da im otmemo i Kosovo - rekao je Vučić. Kada su to završili 2006, kako je podsetio, rečeno je: - Dobro je, to sve je u miru prošlo, lepo i demokratski, pa sad ćemo lepo i demokratski mimo Povelje Ujedinjenih Nacija da vam uzmemo Kosovo.

- Suprotno Povelji Ujedinjenih Nacija, 2008., zapadne zemlje donele su odluku da podrže samoproklamovanu nezavisnost Kosova i onda su nam rekli: 'Samo nemojte sada da proizvodite neke velike nemire, nemojte da se bunite, Srbi, gledajte u budućnost, nemojte da gledate u prošlost, dolaze bolja vremena. Potpišite Briselski sporazum. Mučili smo se da im ne potpišemo nezavisnost, mučili se da zadržimo srpsku regionalnu policiju na severu - rekao je Vučić.

Kako je naglasio, prošlo je 13 godina monstruoznih laži i 13 godina obaveze da se formira Zajednica srpskih opština, a sada ispada da više nije ni važan Briselski sporazum, već je važi ono što niste potpisali i sad to moramo da ispunimo.

- A moj odgovor im je: 'Znamo mi koliko smo mali, znamo i koliko smo slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni i ne vidite dobro koliko ste u svojim ucenama i lažima mali. E mi ćemo sada vas učimo i da vas podučavamo tome. Jedan mali, ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda Ostrvo slobode u Evropi, Ostrvo slobode koje će umeti sebe da sačuva i svoj narod od nestanka - kazao je predsednik Srbije.

Foto: Printskrin/Tanjug

On je naglasio da su hrvatski nacisti mislili da su zatrli Srbe, da nikada više neće biti srpskog srca da zakuca ovde u Dubici, u Draksenićima i u svakom od okolnih sela, ali su se prevarili.

- Prvi vojnik, ne znam da li to znate, dragi naši prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država, ovde se pojavio tek 1953. i 1954. jer su nam sve što je bilo starije od 10 godina pobili. Sve što je bilo srpsko starije od 10 godina, sve je bilo ubijeno. Mislili su neće se podići Srbi, ali došle nove generacije koje nisu htele da mole da bi bile i da bi ostale na vlasti. Mislili su da ću da ih molim, mislili su da će u prethodnih godinu dana da me nateraju i umilostive da o njihovim lažima govorim kao najvećoj istini i da o njihovim prevarama govorim kao o najlepšim i najboljim mogućim potezima - rekao je Vučić.

Naglasio jer da u tome nisu uspeli, jer oni ne razumeju da njemu ništa nije važno sem budućnosti i ponosa svog naroda.

- Neću da gazim po svom narodu i po svojoj zemlji, najlepšoj Srbiji, da bih ja bio na vlasti i da bih se bilo kome od tih ljudi dodvorio. Nikada to ne očekujte od mene. Boriću se dokle mogu za svoj rod. Boriću se za mir. I uvek ćemo da pružamo ruku, i Bošnjacima, i Hrvatima, i svima. I uvek ćete da imate ispruženu ruku - istakao je on.

Kako je objasnio, na uvrede iz Sarajeva koje stižu poslednjih dana, nedelja, i meseci gotovo da ni jednom nije odgovorio i to ne zato što ih se plaši i što su mnogo jaki, već zato što hoće da se razlikuje od njih.

- Hoću da pokažem poštovanje i prema njihovim žrtvama i prema njihovom narodu, ne prema njihovim političarima koji nikada nisu želeli ni pruženu ruku da prihvate, koji nikada nisu želeli na ozbiljan način ni da razgovaraju. Doćiće neke generacije koje će hteti. Mi ćemo uvek da budemo otvoreni - poručio je Vučić.

Centralni deo obeležavanja Dana sećanja je počeo Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom je program nastavljen u Spomen-području Donja Gradina gde je služen parastos i pomen žrtvama genocida, položeni venci i cveće na grobno polje "Topole" uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske.

Komemoraciji u Donjoj Gradini pored Vučića, prisustvovali su i patrijarh srpski Porfirije koji je služio parastos, kao i specijalni izaslanik američkog presednika Donalda Trampa, zadužen za borbu protiv antisemitizma.

Ovaj dan obeležava se na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu. Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine. Poslednji preživeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 dece. Vlada Republike Srpske proglasila je 27. april Danom žalosti povodom sećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.