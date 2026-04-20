"Niste ni zaslužili"! Jago Dos Santos brutalno potkačio Crvenu zvezdu

Brazilski košarkaš, Jago Dos Santos, napustio je Crvenu zvezdu i otišao u Virtus iz Bolonje, a debitovao je u pobedi protiv Tortone (74:69) i to na fenomenalan način.

Jago je imao učinak od 12 poena i po šest skokova i asistencija za 25 minuta na terenu, a svoj šou nastavio je i na društvenim mrežama posle meča.

Jedan od navijača Zvezde prokomentarisao je objavu Virtusa u kom su ljudi iz Bolonje hvalili Jaga i napisao je da Dos Santos ni u ABA ligi nije imao ovakve mečeve u crveno-belom dresu.

Nije se dugo čekalo na odgovor Jaga...

- To je možda zato što to niste zaslužili - napisao je on i izazvao haos na mrežama.

Komentari su se ređali, a jasno je da je Brazilac nezadovoljan napustio Crvenu zvezdu.

