Bosanci gledaju i ne veruju! Evo kako izgleda Paninijev album za Svetsko prvenstvo (VIDEO)
Navijači BiH ogorčeni.
U Paninijevom albumu za Svetsko prvenstvo nema dečka koji ih je odveo na Mundijal.
Naime, Kerim Alajbegović. je heroj senzacionalnog plasmana Bosne i Hercegovine na Svetsko prvenstvo. Tek što je napunio 18 godina, namestio je tri ključna gola u kvalifikacijama: protiv Kipra, Rumunije, a zatim u polufinalu plej-ofa protiv Velsa. Ušao je u drugom poluvremenu i namestio gol Edinu Džeki, koji je poslao BiH u produžetke i penale. Postigao je gol i protiv Italije u penal seriji, ali...
I pored činjenice da je bosansko čudo od deteta predvodilo reprezentaciju u pohodu na Mundijal nije mu pomogla da se nađe u Panini albumu sa sličicama Svetskog prvenstva.
Objavljen je jedan od simbola Svetskog prvenstva među fudbalskim navijačima, a na društvenim mrežama pojavili su se video snimci kako izgleda i koji su igrači u njemu.
Navijači Bosne i Hercegovine oduševljeni su što je posle 12 godina i Bosna i Hercegovina uvrštena u prestižni album, ali su se ubrzo ogorčili kada su videli da u albumu nema mesta za Alajbegovićevu sličicu među njihovim reprezentativcima.
