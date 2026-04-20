Lukašenko upozorava susede: Rusija će upotrebiti čitav arsenal oružja braneći Belorusiju

MOJA je dužnost da upozorim svoje susede – Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda donekle i Ukrajinu – da ih Bog sačuva od toga da izvrše agresiju na Belorusiju - izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u ekskluzivnom intervjuu za voditelja RT-a Rika Sančeza.

Beloruski lider je istakao da ne misli da Amerikanci imaju za cilj da ratuju protiv Belorusije.

Naprotiv, dodao je on, sudeći po kontaktima koje ima sa ljudima bliskim američkom lideru Donaldu Trampu – ne samo političarima, već bliskim ljudima – razume da bi, čak i ako bi Amerikanci poželeli da ratuju sa Belorusijom, to činili sa teritorije baltičkih država, Poljske i slično.

- I kad ste se već dotakli te bolne teme, zakleo sam se da o tome neću govoriti, ali ipak. Moj je zadatak da upozorim svoje susede – Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda donekle i Ukrajinu – da ih Bog sačuva od toga da izvrše agresiju na Belorusiju. Mi ne želimo rat. Ne nameravamo da ratujemo s njima. Nikakvi ratovi sa teritorije Belorusije protiv Poljske i Litvanije nisu mogući. Mi ne nameravamo da to činimo. Ako nas ne budu uvlačili u ovaj rat, nećemo morati ni da odgovaramo. Mi to ne želimo. Ali ako vi to želite i budete želeli, mi ćemo se braniti svim sredstvima koja su nam na raspolaganju - poručio je Lukašenko.

Napomenuo je da to ne znači da će već sutra, ako dođe do nekog sukoba, udariti nuklearnim oružjem po zemljama sa čije teritorije bi bila izvršena agresija na Belorusiju.

- Imamo dovoljno drugog oružja da se tome suprotstavimo. Ali ako vidimo da je ugroženo samo postojanje Belorusije, onda ne samo mi, već i, u skladu sa našim sporazumom sa Ruskom Federacijom, neće biti milosti – upotrebićemo sve što imamo - upozorio je beloruski lider.

Objasnio je da je faktor odbrane i bezbednosti Belorusije to što je dovezao taktičko nuklearno oružje, kao i da to nije učinio da bi uzburkavao ceo svet i nekoga plašio.

- A dodajte tome i sve što ima Ruska Federacija. Mi smo njihovi najbliži saveznici -napomenuo je Lukašenko, dodavši da je danas za Rusiju neprihvatljivo da izgubi Belorusiju, jer, ako se nekad govorilo – neprijatelj bi onda stajao u Smolensku, nadomak Moskve.

Kako je istakao, Rusija i Belorusija su saveznici i pravno su povezani.

- I Rusija je direktno izjavila da će upotrebiti čitav arsenal oružja braneći Belorusiju. To zna ceo svet. Amerika zna, Evropa zna. Zato je sukob sa Belorusijom ujedno i sukob sa Belorusijom i Rusijom. Na zapadu Rusije već je formirana odgovarajuća grupacija koja će u istom trenu podržati belorusku vojsku. A kakvo oružje imaju – to znate. Zato mi ne želimo rat - pojasnio je Lukašenko.

Komentarišući izjave od ljudi poput nemačkog kancela Fridriha Merca koji želi da ojača nemačku vojsku kako bi mogla da ratuje sa Rusijom, beloruski lider je naglasio da je nemoguće da Evropljani žele rat protiv Belorusije i Rusije.

- Barem sada, oni to ne žele. Šta će biti sutra – vreme će pokazati. Svet je toliko turbulentan, toliko nepredvidiv, da je nemoguće znati šta će biti sutra, a kamoli prekosutra. Danas oni to ne žele. Jer bi se za njih loše završilo. Pogotovo u trenutku kada nemaju baš dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nemaju kuda da pobegnu. A moraće bežati. Zato ne žele sukob sa Belorusijom i Rusijom, ni pod kojim uslovima. U to ne verujem – bez obzira na retoriku - zaključio je predsednik Belorusije.

(RT Balkan)

