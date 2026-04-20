Eh, da nije tih Ukrajinaca! Zvezdi stigle vesti koje nikako nije želela da čuje

Fudbaleri Crvene zvezde praktično su obezbedili novu titulu u Superligi Srbije nakon ubedljive pobede nad Vojvodinom (4:1).

Prvu priliku da i matematički podignu pehar imaće već u sredu na gostovanju u Pančevu, dok bi druga prilika mogao biti predstojeći večiti derbi, u zavisnosti od ostalih rezultata. Dok se na Marakani kuju planovi za novu sezonu, fokus je usmeren i na evropske šampionate. Zvezda se nada direktnom mestu u ligaškoj fazi Lige šampiona, koje se otvara jer će ovogodišnji polufinalisti elitnog takmičenja plasman u LŠ obezbediti i kroz domaća prvenstva.

Šampioni sa najvećim koeficijentom iz zemalja bez direktnog mesta u LŠ su kandidati, a Crvena zvezda je šesta u redu za čekanje, ali je nakon prethodnog vikenda stigla jedna vrlo loša vest, i pored dve fenomenalne.

Olimpijakos, Rendžers, Šahtjor, Ferencavaroš, Midtjiland i PAOK su ekipe iznad Zvezde koje bi u slučaju titula mogle do LŠ. Ukrajinci bi do kraja sezone mogli i da skoče, pošto su i dalje kandidati da osvoje Ligu konferencije, pošto su prošli u polufinale.

Sjajna vest za crveno-bele najpre je rezultat meča AEK - PAOK (3:0), pošto je tim Marka Nikolića ostavio crno-bele na minus osam četiri kola do kraja, a na liderskom mestu, uprkos pobedi Olimpijakosa nad Panatinaikosom, i dalje imaju plus pet u odnosu na crveno-bele.

U Škotskoj se tokom vikenda igrao Kup, tako da nije bilo promena pred start plej-ofa, gde je Harts prvi sa bodom više od Rendžersa, odnosno tri od Seltika, ali onda dolazimo loših vesti iz Ukrajine, gde se kristališe rasplet posle kiksa.

As 🇬🇷 AEK moves closer to winning the title in Greece, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers move closer to be the club to enter 🔵 UCL directly via title-holder rebalancing!



Although still 2nd in the league, they have the highest % to win the 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Premiership.



— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 20, 2026

Kolos Kovalivka je porazila Čerkasi 1:0, pa sada veliko iznenađenje ima samo tanke šanse da dođe do pehara, i pored toga što su i dalje prvi sa istim brojem bodova kao Šahtjor. Klub iz Donjecka ipak ima dva meča manje, a jedan igraju baš ovog ponedeljka, a prvo mesto će preuzeti ako ne izgube. Šest kola ostaje, ako ne računamo zaostale mečeve Šahtjora.

Iz Mađarske je došla druga izuzetna vest, pošto je Đer golom Kevina Banatija pobedio Ferencvaroš 1:0 i tako tri kola do kraja na višku od tri boda, uz bolji međusobni skor. Ekipa je pred titulom faktički.

Na kraju, po šest utakmica ostalo je da u Danskoj odigraju lider Orhus i drugoplasirani Midtjiland, pet bodova više ima Orhus, a i oni će ovog ponedeljka odigrati međusobni meč, a onda u petak još jedan, tako da bi već do vikenda mogli da dobijemo ili jasnu sliku ili povratak Midtjilanda u računicu.

Tako, da Ukrajina pravi najviše problema Zvezdi i delijama kada je Liga šampiona u pitanju.

