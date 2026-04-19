Fis uz Ivaniševića do pehara: Francuz porazio Rusa i osvojio Barselonu

FRANCUSKI teniser Artur Fis odigrao je odličan turnir iz serije 500 u Barseloni. On je uspeo da dođe do kraja i osvoji titulu, u finalu je bio bolji do Andrej Rubljova sa 6:2, 7:6(2).

Ovaj 21-godišnjak je u velikoj formi. Nakon što je igrao četvrtfinale Indijan Velsa i polufinale Majamija, uspeo da podigne pehar u Španiji i pošalje poruku rivalima da je spreman za velike stvari na Rolan Garosu.

Vredi pomenuti da on odnedavno radi sa Goranom Ivaniševićem i veoma brzo je sve to počelo da daje rezultate.

Fis je razbio ruskog tenisera. Moskovljanin je meč počeo brejkom, ali to je bilo sve što je uradio u prvom setu. Trenutno 30. igrač sveta je od rezultata 2:2 vezao četiri gema i došao do vođstva.

U drugom setu je ipak bilo uzbuđenja. Delovalo je da sve ide na ruku momku iz Kurkurona, vodio je u drugom delu meča sa 5:3 i servirao je za meč, ali je rival uspeo da vrati brejk. Već u narednom gemu Artur je mogao sve da reši, no nije iskoristio tri meč lopte.

Potom je Rubljov još jednom rivalu oduzeo servis i odjednom je došao u situaciju da servira za izjednačenje. Ipak, to je uradio loše, pa se otišlo u taj-brejk.

Rus je bolje počeo 13. gem, poveo je sa 0:2, ali je usledila serija protivnika od 7:0 što je značilo kraj meča.

Fisu je ovo bila četvrta titula u karijeri, a prva koju je osvojio posle 2024. godine.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

