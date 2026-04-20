Rasulo kakvo tenis ne pamti! Posle iznenađujućeg poteza Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza svi gledaju u Janika Sinera
Prvi teniser sveta još uvek nije zvanično potvrdio učešće na turniru u Madridu!
Janik Siner doputovao je u prestonicu Španije, što je odmah unelo dozu optimizma da bi mogao da igra na turniru u ovom gradu.
Iako prvi teniser sveta još uvek nije zvanično potvrdio učešće na turniru sve ukazuje na to da će ipak igrati.
On je ranije poručio da želi da testira formu na centralnom terenu "Magične kutije" pre konačne odluke, ali sam njegov dolazak već je veliki signal.
Ovo je dobra vest za navijače koji žele da gledaju turnir s bozirom na to da su učešće otkazali Novak Đoković i Karlos Alkaraz.
Zbog toga je dolazak Italijana praktično spas za organizaciju, koja je već bila u problemu zbog brojnih otkaza.
Preporučujemo
Komentari (0)