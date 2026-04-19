Najbolji recept za Bakin kolač: Tajna je u sastojku koji svi zaborave da stave u testo
PRAVI, najbolji recept za bakin kolač zahteva samo jedan, zaboravljeni sastojak. On čini da kolač bude savršeno mekan iznutra, a hrskav spolja – i to svaki put. Trik je u limunu! I to ne samo u aromi, već i u moći njegovog soka.
Većina ljudi zaboravi da doda rendanu koricu limuna (koja daje neophodnu aromu i svežinu), ali prava tajna je mala kašičica sveže isceđenog soka od limuna. Kiselina u soku reaguje sa praškom za pecivo i mlekom, stvarajući mehuriće vazduha koji testo čine neverovatno vazdušastim. Tako se dobija savršen balans ukusa i teksture, što je tajna profesionalnih poslastičara.
Sastojci:
- 3 cela jajeta
- 200 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 250 ml mleka
- 100 ml ulja (ili 100 g otopljenog maslaca)
- 300 g glatkog brašna
- 1 prašak za pecivo
- Korica od celog limuna
- 1 kašičica soka od limuna
- Prstohvat soli
Priprema:
U velikoj posudi, mikserom penasto umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Mutite sve dok smesa ne postane gotovo bela i veoma kremasta. To je ključ za vazdušasto testo.
