Torte i kolači

Najbolji recept za Bakin kolač: Tajna je u sastojku koji svi zaborave da stave u testo

V.N.

19. 04. 2026. u 20:34

PRAVI, najbolji recept za bakin kolač zahteva samo jedan, zaboravljeni sastojak. On čini da kolač bude savršeno mekan iznutra, a hrskav spolja – i to svaki put. Trik je u limunu! I to ne samo u aromi, već i u moći njegovog soka.

Најбољи рецепт за Бакин колач: Тајна је у састојку који сви забораве да ставе у тесто

Foto: Printskrin Youtube/ Domaći Recepti

Većina ljudi zaboravi da doda rendanu koricu limuna (koja daje neophodnu aromu i svežinu), ali prava tajna je mala kašičica sveže isceđenog soka od limuna. Kiselina u soku reaguje sa praškom za pecivo i mlekom, stvarajući mehuriće vazduha koji testo čine neverovatno vazdušastim. Tako se dobija savršen balans ukusa i teksture, što je tajna profesionalnih poslastičara.

Sastojci:

  • 3 cela jajeta
  • 200 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 250 ml mleka
  • 100 ml ulja (ili 100 g otopljenog maslaca)
  • 300 g glatkog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • Korica od celog limuna
  • 1 kašičica soka od limuna
  • Prstohvat soli

Priprema: 

U velikoj posudi, mikserom penasto umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Mutite sve dok smesa ne postane gotovo bela i veoma kremasta. To je ključ za vazdušasto testo.

