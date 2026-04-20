Politika

Ana Brnabić se obratila javnosti: Stigao Nacrt mišljenja Venecijanske komisije - pohvaljen deo koji je bio najviše kritikovan u Srbiji (VIDEO)

В. Н.

20. 04. 2026. u 11:00

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona, ocenivši da je nacrt fer i balansiran i najavila da će se odmah krenuti u njegovu primenu i izmenu pravosudnih zakona na način kako je to komisija preporučila.

Foto: Tanjug/Printskrin

Brnabić je istakla da je sazvala konferenciju za medije kako bi građane obavestila o dva dokumenta koja je dobila u kasnim popodnevnim časovima u petak.

- Dobili smo Nacrt mišljenja ekspertskog tima Venecijanske komisije, ja imam do sutra rok da dam naše komentare. Želim da kažem da je mišljenje fer, balansirano, sasvim jasno, u skladu je sa dobrom saradnjom koju imamo. Odmah ćemo krenuti u njegovu primenu i izmenu seta pravosudnih zakona. U onom delu koji je najviše bio kritikovan u javnosti, taj deo je pohvaljen i pozdravljen. Što se tiče upućivanja, gde to ne radi javni tužilac, nego odlučuje Visoki savet tužilaštva, stava su da je to mnogo bolje rešenje. Ja ću do sutra poslati komentare, u narednih nekoliko dana će nam stiće finalno mišljenje. Mi ćemo u potpunosti poštovati mišljenje - kazala je.

- Mi smo bili prva vlast koja je uopšte radila sa Venecijsankom komisijom što se tiče pravosuđa. Mi imao odličan odnos poverenja. I tada kada smo radili na ustavnim amandmanima, ti koji nam danas spočitavaju, ti su govorili da ne treba da se izađe na referendum, i ako izađete da glasate protiv. Mi smo uspostavili zajedničkim radom odnos poverenja. Mi verujemo da je to najbolji način za menjanje seta pravosudnih zakona. Samo nemojte o tome da nam pričaju oni, koji su tražili da se glasa protiv takvih amandmana - rekla je Brnabić.

Navodi da je u petak popodne dobila i drugo mišelje ODIHR-a.

- U petak popodne sam dobila i drugo mišljenje ODIHR-a na predlog, odnosno nacrt izmena i dopuna tri izborna zakona: Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu, kojima mi implementiramo dodatnih pet ODIHR-ovih preporuka. Ovo je već drugi krug mišljenja, sada smo u velikoj meri, čini mi se skoro u potpunosti u saglasnosti, dali su još dodatnih nekoliko sitnijih komentara - kaže predsednica parlamenta.

Navela je da će ti komentari koliko danas biti primenjeni i ubačeni u nacrt izmena i dopuna ovih zakona, kao i da će već do kraja nedelje biti zakazane javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kako bi u najkraćem mogućem roku ušli u proceduru usvajanja ova tri izborna zakona, kojima se implementira još pet ODIHR-ovih preporuka.

- Mi smo ODIHR-u još 13. marta poslali još jedan nacrt zakona kojim primenjujemo određene preporuke, a to je Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Za to su nas zamolili još malo vremena, te još uvek čekamo njihovo mišljenje i na taj zakon. Dakle, ovo su apsolutni prioriteti za dalji rad Narodne skupštine Republike Srbije - rekla je Brnabić.

O zamrzavanju fondova

Brnabić je izjavila da ne veruje da će evropska komesarka Marta Kos danas tražiti zamrzavanje sredstava iz EU fondova za Srbiju.

- Iskreno ne verujem da će komesarka Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, pre svega zato što to ne bi bilo fer, s obzirom da mi nismo još ni dobili mišljenje Venecijanske komisije. I kada pogledate u tom smislu koliko smo ažurni, znajte da ovo što ćemo mi dobiti mišljenje ekspertskog tima, da bi praktično mišljenje Venecijanske komisije došlo tek u junu, nakon sednice na kojoj bi se ono usvojilo, u ovakvom ili izmenjenom obliku. Mi nećemo čekati jun. Mi ćemo odmah čim dobijemo finalno mišljenje eskpertskog tima, očekujem da će biti do kraja aprila svakako, i pre toga ćemo krenuti da radimo na izmenama i dopunama zakona, kako bismo imali vremena i za javnu raspravu. Očekujem da u najkraćem mogućem roku te izmene i dopune uđu u Narodnu skupštinu. Toliko toga sam čula da smo mi izmenom načina upućivanja i prebacivanjem na Visoki savet tužilaštva, pokušali da ometemo pravdu. Sada je i Venecijanska komisija rekla da je to pravi način i mnogo bolji način nego što smo imali ranije  - rekla je predsednica Skupštine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Tenis
Fudbal
Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja

Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - "Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja"